本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

受監護處分人脫逃落網 歸案北檢送司法精神病房監護

2024/5/23 13:33（5/23 14:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
受監護處分人簡姓男子（中）日前自基隆某醫院脫逃，22日晚間落網。警方23日解送台北地檢署歸案，經執行科檢察官訊問後，將簡男送往設置有司法精神病房的醫院繼續執行監護。中央社記者謝幸恩攝 113年5月23日
受監護處分人簡姓男子（中）日前自基隆某醫院脫逃，22日晚間落網。警方23日解送台北地檢署歸案，經執行科檢察官訊問後，將簡男送往設置有司法精神病房的醫院繼續執行監護。中央社記者謝幸恩攝 113年5月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北23日電）受監護處分人簡姓男子自基隆某醫院脫逃，昨天落網，警方今天就脫逃案部分先解送基檢歸案，後續移由北檢歸案。北檢訊問後，將簡男送往設置有司法精神病房的醫院繼續執行監護。

全案起於，患有思覺失調症的39歲簡男犯殺人未遂判刑確定，並於刑前監護處分5年；台北地檢署依保安處分執行法，將簡男送往基隆某醫院執行監護。

警方依監視器畫面查出，簡男5月19日從基隆某醫院脫逃後，當天下午出現於基隆市中正路，並搭乘客運前往台北市，隔天簡男在台北市和平西路、西門町、龍山寺一帶出沒，搭乘捷運到捷運新埔站，並轉乘公車到新北市新莊區。

警方指出，簡男以變裝、假名於新莊、林口一帶打零工維生，直到22日晚間被埋伏警方逮捕，後續移交基隆市警方帶回訊問。

由於簡男涉犯脫逃罪，遭基隆地檢署發布通緝，今天上午基隆警方把簡男移送基隆地檢署歸案，後續送往台北地檢署執行科歸案。

北檢指出，經執行科檢察官訊問後，把簡男送往設置有司法精神病房的醫院，繼續執行監護處分。（編輯：方沛清）1130523

#基隆地檢署
#基隆市
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.20
更多編輯台推薦新聞：