受監護處分人脫逃落網 歸案北檢送司法精神病房監護

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（中央社記者謝幸恩台北23日電）受監護處分人簡姓男子自基隆某醫院脫逃，昨天落網，警方今天就脫逃案部分先解送基檢歸案，後續移由北檢歸案。北檢訊問後，將簡男送往設置有司法精神病房的醫院繼續執行監護。

全案起於，患有思覺失調症的39歲簡男犯殺人未遂判刑確定，並於刑前監護處分5年；台北地檢署依保安處分執行法，將簡男送往基隆某醫院執行監護。

警方依監視器畫面查出，簡男5月19日從基隆某醫院脫逃後，當天下午出現於基隆市中正路，並搭乘客運前往台北市，隔天簡男在台北市和平西路、西門町、龍山寺一帶出沒，搭乘捷運到捷運新埔站，並轉乘公車到新北市新莊區。

警方指出，簡男以變裝、假名於新莊、林口一帶打零工維生，直到22日晚間被埋伏警方逮捕，後續移交基隆市警方帶回訊問。

由於簡男涉犯脫逃罪，遭基隆地檢署發布通緝，今天上午基隆警方把簡男移送基隆地檢署歸案，後續送往台北地檢署執行科歸案。

北檢指出，經執行科檢察官訊問後，把簡男送往設置有司法精神病房的醫院，繼續執行監護處分。（編輯：方沛清）1130523