巡察環狀線軌道位移 監委籲新北市府重視防震能力

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（中央社記者陳俊華台北21日電）監委郭文東、賴振昌17日到新北市巡察，關切4月3日花蓮地震震後捷運環狀線軌道位移修復進度時說，新北市府應更加重視捷運系統的防震能力和安全性，加強相關基礎設施的建設和維護，減少地震衝擊。

監察委員郭文東、賴振昌透過新聞稿表示，17日到新北市巡察，關切花蓮地震的災後救助、重建規劃及補助方案、捷運環狀線軌道位移修復進度、五股垃圾山環境整頓計畫、守讓堂異地重建工法及活化再利用情形，以及智慧防汛網建置成效。

監委指出，當天上午前往新北市政府拜會，郭文東與新北市長侯友宜就過往刑事執法合作經驗進行交流，並對侯友宜積極整頓五股垃圾山的成果表示敬佩，期許新北市府秉持一貫態度，完善「新莊、泰山塭仔圳地區市地重劃開發計畫」相關工作。

監委隨後聽取花蓮震災的災後救助、重建規劃及補助方案、捷運環狀線軌道位移修復進度簡報，並實地視察捷運環狀線中原站軌道位移情形。監委表示，台灣地震發生頻繁，應吸取這次震災經驗，進行各項災害應變措施檢討，以預防和減輕災害對人民生命和財產的傷害。

就捷運環狀線因地震受損嚴重，未能全線通行，監委說，新北市府應更加重視捷運系統的防震能力和安全性，加強相關基礎設施的建設和維護，從而減少地震對城市運輸系統和大眾生活的衝擊。

監委表示，5月已進入汛期，在氣候變遷帶來極端天氣的挑戰下，將科技設備運用於防汛整備工作，是提升應變效率和強化災害管理的關鍵一環；監委還前往塔寮坑2號抽水站，瞭解「智慧防汛網」建置成效及實際執行情形。

監委指出，水利局利用AR（擴增實境）和MR（混合實境）技術，用以培訓員工增進設備操作技能，強化緊急應變能力，並在現場實際體驗MR設備、進行意見交流，建議將這項創新技術分享應用於性質類同機關，以提高防災工作的效率和效果。（編輯：林克倫）1130521