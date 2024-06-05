公有非公用土地遭占用 監院促6都與國產署改進

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（中央社記者陳俊華台北5日電）監委賴振昌今天說，直轄市土地寸土寸金，截至今年2到3月，6都遭占用、空閒置的500平方公尺以上公有非公用土地，高達1萬628.01公頃，監察院促國有財產署、各直轄市政府確實檢討改進。

監察委員賴振昌、蔡崇義透過新聞稿表示，函查直轄市公有非公用土地量值統計資料後發現，這類土地數量龐多，分布零星遼闊，而主管機關人力有限，且偏重文書管理，實際查勘人員少，多仰賴民眾舉發。

調查發現，截至民國113年2月到3月，6都範圍內遭占用、空閒置的500平方公尺以上公有非公用土地，高達1萬628.01公頃，明顯無法發揮公有土地積極功能，與人民期待有極大落差。

監委說，公有非公用土地管理機關除應加強利用資訊科技，輔助土地管理，確實檢核、有效控管、積極處理遭占用、空閒置的公有非公用土地，以提升工作效率外，更應契合社會發展趨勢及迫切需要，積極盤點整合、統籌調配公有非公用土地，進行前瞻規劃與最適運用。

監員指出，公有非公用土地是珍貴的全民資產，理應配合國家重大政策，進行最有效運用。按政府為解決社經弱勢、青年與部分中產階級面臨居住問題，持續興建社會住宅，但6都因產業集中、人口稠密，土地資源競爭激烈，加上以往社宅常被視為鄰避設施，選址屢遭民意反對，用地取得不易，以致社宅嚴重供不應求。

監委表示，函請國產署及各直轄市政府，盤點分析6都範圍內「經管遭占用及空閒置面積500平方公尺以上之公有非公用土地作為社宅用地」可行性，但因遭占用及空閒置的住商工公有非公用土地，96.9%集中於國產署所有，地方政府通常無法滿足興辦社宅的選址條件。

監委說，為突破直轄市社宅用地取得困難，以及容易引發民意反彈等僵局，政府除持續盤點、積極尋找適合土地興建社宅外，更應配合生活圈統籌規劃，在區域整體開發初期，主動預留社宅用地，讓社宅成為幫助民眾安居樂業、促進地方發展的「常態性」基礎設施。

監察院財政及經濟、內政及族群委員會聯席會議今天通過賴振昌、蔡崇義所提調查報告，促請財政部國有財產署、各直轄市政府確實檢討改進。（編輯：張均懋）1130605