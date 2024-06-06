劉世芳：8年百萬租屋家庭支持計畫 一定如期如數達成

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（中央社記者陳俊華台北6日電）內政部長劉世芳今天說，總統賴清德宣示8年百萬戶租屋家庭支持計畫的目標，一定能如期、如數達成；未來社宅將會緊密結合各地生活圈布建，以「小造鎮」方式，結合托育、托老等公共設施。

劉世芳在今天的內政部務會報中，聽取國土管理署、國家住宅及都市更新中心報告「社會住宅推動計畫及進度」。內政部次長董建宏、吳堂安、國土管理署副署長徐燕興等人舉行會後記者會說明。

國土署、住都中心簡報時指出，過去8年推動的20萬戶社會住宅，將在今年底達標；對於賴總統宣示的8年百萬戶租屋家庭支持的新目標，已設定每年新建1.5萬戶社宅、包租代管2萬戶，以及50萬戶租金補貼等三大方式加以落實。

董建宏表示，直接興建社宅的用地取得問題，將以生活圈概念尋找適當用地，擴大盤點公有土地，例如低度利用、老舊機關廳舍、學校合作興建社宅。

董建宏轉述，劉世芳說，非常有信心8年百萬戶租屋家庭支持的新目標，一定能如期、如數達成。過去大家擔心社宅品質，她指示國土署、住都中心必須緊密結合各地生活圈的布建，可透過「小造鎮」方式，將社宅結合托嬰中心、幼兒園、日照中心等重要公共服務設施。

劉世芳表示，住都中心興建的社宅，都須取得綠建築、智慧建築、耐震標章，且具無障礙設施，並以預鑄工法技術，減低施工的耗能，符合「2050淨零碳排」趨勢；住都中心也與國震中心合作，將社宅全面導入「結構安全監測系統」，即時掌握地震後的建物狀況。

徐燕興指出，未來整體開發時，行政院要求預留5%作為社宅基地，相關規定和修法正在進行，如果要實現「小造鎮」計畫，須有完整空間計畫，納入托育、長照等社福設施。第一波可能針對產業集中地區與各單位合作補足公共設施。

媒體詢問，新台幣300億元擴大租金補貼已達50萬戶目標，未來是否會持續推動。董建宏說，會持續檢討並向行政院爭取經費支持。國土署住宅發展組長歐正興表示，目前方案已報到行政院，但還在研議中、尚未核定。

內政部次長吳堂安也說，賴總統上任後，內政部正在籌編114年度的預算與概算，這些福國利民的政策都會列入，並持續補助。

另外，國土計畫法將在明年4月30日上路，目前僅金門、連江、花蓮將「國土功能分區圖」報到內政部，外界關注是否延後實施。徐燕興說，有15個縣市在6月底，都會依相關規定送進來，都積極進行中，劉世芳也指示要妥於溝通，如期推動。（編輯：蘇龍麒）1130606