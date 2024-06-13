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政院核定社宅興辦計畫修正 非自償性經費將核實補助

2024/6/13 19:34
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（中央社記者陳俊華台北13日電）內政部次長董建宏今天說，行政院6月11日已核定社會住宅興辦計畫第三次修正，非自償性經費將核實補助，並延長補助期限，鼓勵地方政府、國家住都中心在興辦社宅同時，兼顧中央財政營運。

董建宏下午舉行內政部部務會報會後記者會時表示，內政部長劉世芳裁示，民國114年以後的社宅推動，是以8年達成「百萬租屋家庭支持計畫」為目標，在直接興建、包租代管、租金補貼等3大方向持續努力。

董建宏指出，直接興建部分，相關用地的盤點、規劃與取得，以及需要各部會協助之處，請國土管理署滾動檢討。未來針對社宅進行生活圈規劃、多元取得社宅用地，結合社福設施設置，以「小造鎮」方式興辦社宅。

董建宏也說，社會住宅興辦計畫第三次修正，6月11日已獲行政院核定，修正重點包括非自償性經費將核實補助，鼓勵地方政府、國家住宅及都市更新中心興辦社宅同時，兼顧中央財政營運，並延長非自償性補助期限，由分20年改為分30年方式撥付，藉由拉長補助期間，降低國庫每年支出。

國土管理署主任秘書朱慶倫表示，社宅工程經費是透過租金收入來挹注，但因不同地區租金水準不同，無法完全挹注，因此針對非自償性經費部分，不管地方或國家住都中心興建，國家都會協助，經費約為新台幣3392億元。

媒體詢問，國土計畫法將在2025年4月30日正式實施，董建宏12日也拜會雲林縣長張麗善，詢問推動進度。董建宏說，農一、農二的劃設是尊重地方政府所提計畫，作為劃設基準，農民權益沒有受到任何影響，是將既有的區域計畫法的國土使用狀態，直接套用進去。

董建宏表示，原則上尊重地方政府，在6月底各地方政府先將國土功能分區圖準時送上來；至於是否要有所改變、延長，尊重立法院的討論，內政部還是期待6月底各地方政府能送來。

董建宏指出，4月1日曾詢問各地方政府對國土功能分區圖送出是否有疑義，當時只有嘉義縣、雲林縣、南投縣明確表達有疑義，其他縣市都沒任何問題。罰則部份，是針對土地達2公頃以上的大型開發案，有重大違規才會處以罰鍰；至於檢舉辦法還在廣徵意見，沒有明確實施時間點。

另外，劉世芳日前裁示要在內政部設置「警消勤務安全促進與事件調查會」（勤安會），內政部主任秘書黃駿逸指出，劉世芳今天要求務必在6月底前完成勤安會設置，並召開第一次會議，盼整體提升第一線人員的權益及安全保障。（編輯：蘇龍麒）1130613

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