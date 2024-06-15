潛入北市社宅頂樓偷50餘顆水表變賣 2男遭逮送辦

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（中央社記者劉建邦台北15日電）周姓男子等2人潛入台北市文山區興隆社會住宅頂樓，竊取50餘顆水表變賣後買毒，住戶發生多日無水可用報警，警方循線逮捕周男等2人送辦，其中1人為販毒案主嫌。

台北市警察局文山一分局今天召開記者會，偵查隊長陳怡凱說，11日下午獲報，興隆路4段附近大樓的多名住戶已數日無水可用，居民起初以為是停水，但上大樓屋頂天台查看，發現大批水表不翼而飛，嚴重影響生活。

警方說，案發地點為文山區興隆住宅，經鑑識及受理員警了解案情及清查發現失竊水表共50餘顆，組專案小組調附近監視器畫面積極偵辦，研判犯嫌有地緣關係，且作案動線刻意選擇監視器死角或人行道，並全程戴口罩，企圖規避查緝。

警方12日上午8時許掌握2名犯嫌身分，查出有前科41歲周姓男子曾分2天騎車在附近閒晃了解相關地形，事後與35歲陳姓男子開車前往現場犯案，並發現有前科陳男是日前溯源查獲販毒案主嫌。

專案小組掌握有利線索，追查銷贓管道，日前在松山區某資源回收廠起獲贓物水表41顆，經查水表1公斤約新台幣90元、10顆約1000元。

警方昨天上午7時許循線逮捕周姓男子等2人到案，並在住處搜出作案衣服、鞋子等物。周男等2人初步坦承涉案，警詢後依竊盜罪嫌把2人移送台北地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1130615