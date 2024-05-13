會勘捷運環狀線 議員：釐清責任回歸專業鑑定

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）民進黨新北市議員張嘉玲今天會勘捷運環狀線受損狀況，要求全面系統性檢查安全；她說，在鑑定報告未出爐前，沒有人可撇清責任，一切災害原因與損失責任，應回歸專業鑑定。

捷運環狀線因花蓮0403地震，導致鋼箱梁位移。張嘉玲今天邀新北捷運局、台灣世曦工程公司、新北市土木技師公會會勘，瞭解目前巡檢結果、受損情形、緊急加固作業進度，及復原規劃。

張嘉玲接受中央社記者電訪表示，震後捷運局、新北捷運公司雖多次目視巡檢受損路段，但沒有以科學方式，系統性的檢查整條路線的安危。

她告訴記者，目前僅憑車站內的地震測量儀，數量遠遠不夠，站台間的軌道內也應設立測量儀，才能準確掌握地震資訊。日本同為地震好發國家，建議能多交流參考防災經驗。

張嘉玲說，依捷運局報告，環狀線從景安站至板新站，共發現137處損壞，包括支承墊、軌道基鈑、軌道墊片、伸縮縫、隔音牆損壞、橋梁位移、軌道變形斷裂等。

對於責任歸屬，她說，雖新北市捷運局初估修復期間需1年，實際仍需看第三方公正單位的鑑定，在結果尚未出爐前，沒有人可撇清責任，一切該回歸專業釐清責任。

新北市捷運局副局長鄭智銘今天陪同會勘時說，災損是結構問題還是天然災害引發，仍在調查中。修復工期若涉及梁、柱損壞與更換、補強，完工時間恐將另估算。

捷運局表示，雙北已共識，釐清責任前，由新北先扛起修復重任，拚全力恢復全線通車。第三方公正鑑定單位分析災害，專家學者已召開4次委員會，將公正客觀釐清損壞原因與鑑定責任。

捷運局說，日後如鑑定應屬原工程契約應辦理工作，將由台北市捷運局依契約約定，向原施工廠商負擔相關責任。

捷運局說，初估修復經費約需新台幣4.42億元，先以市府災害準備金處理，會檢附歲出計畫說明提要，與各項費用明細表等，送財政局、主計處審核，依法申請動支。目前正簽報市府核定中。（編輯：林恕暉）1130513