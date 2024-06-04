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晴空匯火警音檔錄到求救 議員批現場人員未注意

2024/6/4 18:48（6/4 18:58 更新）
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新竹市1棟集合式住宅晴空匯26日深夜發生火警，現場為燃燒地下1樓電纜，產生大量濃煙，不幸殉職的消防員李詠真、周立鑫所戴頭盔、氧氣瓶面罩布滿焦油。（新竹市消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年5月27日
新竹市1棟集合式住宅晴空匯26日深夜發生火警，現場為燃燒地下1樓電纜，產生大量濃煙，不幸殉職的消防員李詠真、周立鑫所戴頭盔、氧氣瓶面罩布滿焦油。（新竹市消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年5月27日
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（中央社記者郭宣彣新竹市4日電）新竹市「晴空匯」火警釀2名消防員殉職，民進黨竹市黨部今天指出，根據救災無線電錄音檔顯示，內容有錄到求救訊號，相關訊號就應該有送至外部，質疑現場人員未注意。

新竹市消防局長李世恭表示，即便通訊設備有錄音，但也不代表外場可聽見，「錄得到不一定聽得到」，火警現場也會受到環境各種因素影響，例如火警現場有吵雜聲音或受屏蔽等狀況，都會影響到收聽的部分。

民進黨新竹市黨部今天針對「晴空匯」火警案召開「停止推卸，市府應提出策進作為，應要釐清事實停止獵巫，別用濫訴掩蓋真相」記者會，黨籍竹市議員陳建名、劉彥伶、劉崇顯、楊玲宜出席。

楊玲宜指出，新竹市集合式住宅「晴空匯」5月26日深夜近11時發生火警，她收到吹哨者提供當時救災錄音檔，內容為「Mayday金山立鑫跟詠真受困在樓梯間，無線電請勿佔頻Mayday Mayday」及「金山立鑫跟詠真呼叫，2個受困在樓梯間」等。

她表示，錄音檔中後續有人員回覆「Mayday的同仁請保持冷靜，告訴我位置」，2名殉職消防員最後一次呼救內容為是「金山立鑫跟詠真受困在樓梯間Mayday」。對於公共安全問題，市府與消防局不應閃躲疑點，若有行政疏失等問題，也要釐清真相與改善，才能降低消防員的生命風險。

劉崇顯說，殉職消防員的無線電沒有錄音功能，所以只要有錄音檔就應是由外面分隊或是大隊無線電所接收的訊號，這代表訊號有接收到，但現場人員卻沒注意到。

陳建名指出，錄音檔是消防局內部人員外流，希望此5段錄音能讓市府與消防局展現積極態度，針對問題改善。

劉彥伶表示，相關問題包含如何通訊改善、建築物安全檢查，都應要制定文字化流程內容，盼保障消防員救災安全。

新竹市政府今天也召開「晴空匯」火警記者會，李世恭在會中指出，外流音檔研判應是從火場內部手提無線電下載，應是當時同時有2組搜索人員及地下室有1組滅火人員因比較靠近求救的李詠真、周立鑫組員設備所錄下，雖顯示在火場內有錄到此音檔，但在外部可能因受屏蔽等問題，未收到此訊號。（編輯：戴光育）1130604

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