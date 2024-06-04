晴空匯火警音檔外流 議員楊玲宜：我洩密來告吧

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（中央社記者郭宣彣新竹市4日電）新竹市消防局昨天表示，火警無線電內容屬公文書，「晴空匯」火警錄音檔未經正式管道流出涉洩密罪已報案。民進黨竹市議員楊玲宜今天說，「我就是那個最大洩密者，來告吧」。

新竹市集合式住宅「晴空匯」日前發生火警，火舌燃燒地下1樓電纜產生大量濃煙。當時傳出8樓有民眾受困，新竹市消防局金山分隊消防員李詠真、周立鑫前往搜救，但2人在撤出時氣瓶耗盡，倒臥樓梯間，2人被救出送醫搶救不治。

媒體報導，獨家取得5段新竹市「晴空匯」火警時的錄音檔，清楚聽到2名殉職警消當時除了呼喊Mayday（求救訊號）外，還明確說出自己名字及位置，卻在最後1次呼救的10分鐘後，快速救援小組才進入火場。

新竹市消防局昨天晚間對此發布聲明指出，火警相關無線電通訊內容屬於公文書，相關內容未經正式管道流出，已涉觸犯刑法第132條洩密罪，消防局已向新竹市刑事警察大隊報案，查辦外流源頭。

楊玲宜今天在臉書（Facebook）發文表示，「我就是那個最大洩密者，都是我提供，來告吧」。

她告訴中央社記者，公開相關內容是為了釐清真相，新竹市政府與消防局也應要針對事件相關疑點進行釐清並還原事實，若有相關行政疏失也應要檢討，立即改善。

楊玲宜指出，從錄音錄可了解共有5段，內容有「Mayday金山立鑫跟詠真受困在樓梯間、無線電請勿暫停maydaymayday、金山立鑫跟詠真呼叫受困在樓梯間」等。

她表示，對於公共安全問題，竹市府與消防局不應閃躲疑點，若有行政疏失等問題，應釐清真相與改善，才能降低消防員的生命風險。

楊玲宜說，此次事件是發生在「晴空匯」，面對火警突發狀況難以預測，相關單位應做好全面的預防與改善，才能讓消防員在救災時能保護自身安全，提升救災量能。

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新竹市消防局昨天發布新聞稿指出，火警案已依消防法啟動災害事故調查會，消防局也配合提供相關資料供調查會審閱，依規定調查會進行期間須遵守保密義務，消防局正了解錄音檔為何會外流，並向新竹市刑事警察大隊報案偵辦中。

消防局昨天表示，火警當時1名位於建築物內部西側樓梯內7至10樓位置的人員有模糊聽到3次Mayday訊號，但未能辨識求救身分，也無法將訊息外傳給現場指揮官。其餘10名建築物外的救災人員均指稱收到Mayday訊號時，為第1次收到求救訊號，且訊號不清楚、未聽到求救者回報身分。（編輯：戴光育）1130604