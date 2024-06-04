新竹晴空匯火警音檔外流 消防局：犯洩密罪已報案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）新竹市消防局表示，「晴空匯」火警案已由內政部啟動災害事故調查會，依規定，調查期間須遵守保密義務，但今天有媒體報導火災時的無線電通訊內容，正在了解錄音檔外流原因，並報警偵辦中。

媒體報導，獨家取得5段新竹市晴空匯火警時的錄音檔，清楚聽到2名殉職警消當時除了呼喊Mayday（求救訊號）外，還明確說出自己名字和位置，卻在最後1次呼救的10分鐘後，快速救援小組才進入火場。

新竹市消防局晚間發布新聞稿指出，火警相關無線電通訊內容屬於公文書，錄音檔未經正式管道流出，已觸犯刑法第132條洩密罪，已向新竹市刑事警察大隊報案，積極查辦外流源頭。

消防局說明，全案目前已調閱數支救災現場無線電錄音檔製作譯文中，並個別詢問當日配有無線電的現場救災人員，經詢問當天救災現場通訊情形，皆表示通訊不佳。

消防局指出，當時1名位於建築物內部西側樓梯內7至10樓位置的人員，有模糊聽到3次Mayday訊號，但未能辨識求救身分，也無法將訊息外傳給現場指揮官。其餘10名建築物外的救災人員均表示，收到Mayday訊號時，為第1次收到求救訊號，且訊號不清楚、未聽到求救者回報身分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

消防局表示，本案已進入司法程序及災害調查會調查程序中，所有事故始末及原因尚待調查釐清，災調會預計4日由內政部次長率消防署、災調會委員至現場調查，呼籲外界勿傳播片面及未經查證資訊，相關消息應以政府部門正式公布資訊為準。

新竹市1棟集合式住宅晴空匯日前發生火警，現場為燃燒地下1樓電纜，產生大量濃煙。當時傳出8樓有民眾受困，金山消防分隊消防員李詠真、周立鑫前往搜救，但在撤出時氣瓶耗盡，倒臥樓梯間，2人被救出送醫搶救不治。（編輯：楊昭彥）1130603