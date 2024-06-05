竹市勇消李詠真周立鑫聯合公祭 獲頒褒揚令覆國旗

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（中央社記者魯鋼駿新竹市5日電）新竹市晴空匯火警釀消防員李詠真、周立鑫殉職，今天舉辦聯合公祭，行政院副院長鄭麗君、消防署長蕭煥章到場，除頒發總統府褒揚令、楷模獎章，也為靈柩覆蓋國旗及消防旗。

李詠真、周立鑫的聯合公祭今天上午在新竹市生命紀念園區舉行，除鄧麗君、蕭煥章及內政部主任秘書黃駿逸、新竹市長高虹安等人出席，來自多個縣市、數百名消防人員也到場致意，場面隆重哀戚。

鄧麗君於聯合公祭開始前代為頒發總統府褒揚令，接著再由黃駿逸頒發楷模獎章、蕭煥章頒發專業獎章，最後再由高虹安頒贈追晉令，追晉李詠真、周立鑫為分隊長。

新竹市政府提供新聞資料指出，全力協助家屬處理後事、撫卹事宜，已向銓敘部申請「因公撫卹」，以及向消防署申請「警察人員因公傷亡慰問金發給辦法」慰問金，金額將由主管機關銓敘部及消防署核定，市府會從優撫卹，協助遺屬申請核給法令規定的最高額度。

新竹市1棟集合式住宅晴空匯日前發生火警，現場因地下1樓電纜燃燒，產生大量濃煙。當時傳出8樓有人受困，金山消防分隊消防員李詠真、周立鑫前往搜救，但在撤出時氣瓶耗盡，倒臥樓梯間，2人被救出送醫搶救不治。（編輯：李錫璋）1130605

新竹市晴空匯火警釀消防員李詠真、周立鑫殉職，5日舉辦聯合公祭，行政院副院長鄭麗君（右2）到場，代為頒發總統府褒揚令。中央社記者魯鋼駿攝 113年6月5日

新竹市晴空匯火警釀消防員李詠真、周立鑫殉職，5日舉辦聯合公祭，來自多個縣市、數百名消防人員到場致意，場面隆重哀戚。中央社記者魯鋼駿攝 113年6月5日