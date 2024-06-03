晴空匯2殉職勇消為何不在管制站名單 竹市：正在查

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（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）民進黨新竹市議員楊玲宜今天說，有匿名者提供「晴空匯」火警現場錄音檔，2名殉職勇消當時發出多次求救訊號，有說明是誰、受困在哪；竹市消防局長李世恭說，當時訊號微弱，也正在調查為何管制站沒有2人名字。

新竹市1棟集合式住宅晴空匯日前發生火警，現場為燃燒地下1樓電纜，產生大量濃煙。當時傳出8樓有民眾受困，金山消防分隊消防員李詠真、周立鑫前往搜救，但在撤出時氣瓶耗盡，倒臥樓梯間，2人被救出送醫搶救不治。

楊玲宜今天在新竹市議會第11屆第3次定期會質詢指出，她收到匿名民眾提供「晴空匯」火警時的消防無線電錄音檔，清楚聽到李詠真、周立鑫當時除了呼喊Mayday外，也有明確說出自己的名字及受困地點，這樣的求救訊號至少5次。

楊玲宜說，她能理解火警現場非常嘈雜，但目前竹市消防人員使用的是數位無線電，加上2名消防人員也已到了較低樓層，若因無線電訊號收訊不良，未來應儘快優化、改善通訊相關設備。

李世恭答詢指出，根據所有現場警消人員說法，最後1次聽到李詠真、周立鑫有喊2聲Mayday，而且訊號非常微弱，也沒有說是誰，如果有聽到是誰，就不會去清點現場人數。

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關於現場指揮官是否掌握消防人員進入火場狀況，李世恭指出，根據目前初步調查，當時現場搜救人員有1組在大樓後側14樓、1組在10樓，另還有1組在地下1樓，現場指揮官都有保持聯絡，至於2名殉職人員，目前正在調查為何管制站上沒有他們的名字。

楊玲宜詢問，應如何避免類似情況再發生，李世恭回應，未來將全面強化火場安全管理，包括受派進火場搶救人員，必須主動將自己的名牌交到管制站，同時也要登錄氧氣瓶bar數、搜救地點等。（編輯：陳仁華）1130603