晴空匯大火2消防員殉職 賴總統赴新竹致哀慰問家屬
2024/5/31 12:04（6/1 13:54 更新）
（中央社記者溫貴香台北31日電）總統府今天表示，總統賴清德下午將赴新竹市生命紀念園區羽化館，向新竹晴空匯大火不幸殉職消防人員致哀，並慰問殉職人員的家屬。
新竹市集合式住宅晴空匯日前發生火警，2名消防員到場協助疏散20多名住戶後，再次進入火場搜索確認時，疑氣瓶耗盡倒臥梯間，送醫急救宣告不治。
總統府發言人郭雅慧上午表示，總統賴清德將於下午2時30分前往新竹市生命紀念園區羽化館，向新竹晴空匯大火不幸殉職消防人員致哀，並慰問殉職人員的家屬。（編輯：張若瑤）1130531
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