晴空匯火災住戶無法返家 豐邑：復電前協助安置

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（中央社記者魯鋼駿新竹市29日電）新竹市晴空匯火警，大樓仍未復電，住戶無法回家居住，新竹市府協助有需求住戶安置3天、到明天中午，豐邑機構今天表示，已派員全力搶修，復電前都會協助住戶安置問題。

時代力量新竹市議員蔡惠婷今天向中央社記者表示，竹市府社會處針對晴空匯受災住戶的安置時間只到明天中午，但現場仍未復電，許多住戶希望能再多些緩衝期。

蔡惠婷說，經向市府反映，社會處已和豐邑機構討論，將由豐邑接手後續的安置等相關費用。

新竹市政府社會處長黃佳婷接受中央社記者電訪表示，市府依規27日啟動為期3天的住戶安置措施，每天向住戶確認安置需求，因安置時間只到明天中午，經與豐邑機構討論，後續將由該公司接手安置事宜。

有關安置住戶人數，黃佳婷指出，27日安置39戶、143人，28日為26戶、97人，今天截至晚間6時，有21戶、79人申請安置。

豐邑機構向中央社記者表示，會盡最大的努力，盡快在2週內將社區問題排除，在復電前豐邑都會全力協助住戶安置問題。

豐邑機構指出，目前已有建設公司人員及機電人員在現場，積極處理電力修復等事宜，進度持續推進，希望盡快能讓住戶們回到家中，回歸正常生活。

新竹市消防局人員接受中央社記者電訪指出，火災調查人員已採證完畢，現場已歸還社區進行後續修復，消防署災調會及火災調查人員若需前往勘查現場，將由消防局人員陪同進入，不影響後續調查。

新竹市1棟集合式住宅晴空匯日前發生火警，現場為燃燒地下1樓電纜，產生大量濃煙。當時傳出8樓有民眾受困，金山消防分隊消防員李詠真、周立鑫前往搜救，但在撤出時氣瓶耗盡，倒臥樓梯間，2人被救出送醫搶救不治。（編輯：張銘坤）1130529