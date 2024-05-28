晴空匯住戶返家取物 房屋燻黑嚴重至今未復電

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（中央社記者郭宣彣新竹市28日電）新竹市晴空匯火警造成2名消防員殉職，竹市消防局今天表示，全棟建築受燃燒產生的濃煙影響，各空間燻黑情形嚴重，至今還未復電，民眾僅可拿取重要物品需離開。

新竹市1棟集合式住宅晴空匯前天深夜近11時發生火警，現場為燃燒地下1樓電纜，產生大量濃煙。當時傳出8樓有民眾受困，金山消防分隊消防員李詠真、周立鑫前往搜救，但在撤出時氣瓶耗盡，倒臥樓梯間，2人被救出送醫搶救不治。

新竹市消防局告訴中央社記者指出，今天上午10時起開放住戶返家拿取重要物品跟財物，今天與明天的上午10時至晚上8時也會有消防及義消人員在現場待命，陪同住戶前往家中拿取重要物品。

有住戶告訴中央社記者說，有部分樓層的配電箱被燒得焦黑，還有在公共梯間也因降溫的水還在流，樓梯上充滿黑色焦油，磁磚牆面被燻得焦黑一片，讓人心痛。

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住戶表示，希望能盡快復電，讓家人都可以一起返家重新整理，讓生活盡快恢復正常。至於何時能復電，消防局說，目前仍未有電，也還未能確認復電時間，後續將由社區找相關業者修繕。

另外，新竹市政府今天舉行市務會議時，市長高虹安也帶領1級主管默哀1分鐘，對2名殉職消防員表達不捨與哀慟，高虹安說，未來針對消防搶救過程，以及竹市各社區大樓的消防安全進行加強檢討與改進，杜絕再發生憾事。（編輯：張銘坤）1130528