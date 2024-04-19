新竹特搜隊通過NAP認證 助城市搜救量能提升

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）新竹市消防局指出，特搜隊經過連續3天評測，今天順利通過國家搜救能力分級認證（NAP）的中型搜救隊伍認證，未來不僅可在國內救災，國際若發生重大災害時也能伸出援手。

新竹市消防局今天發布新聞稿表示，此次評測動員特搜隊成員共74人，自17日起連續3天在消防署竹山訓練中心參加評測，今天通過國家搜救能力分級認證（National Accreditation Process, NAP）中型搜救隊伍認證。

新聞稿中，新竹市消防局長李世恭指出，未來新竹市特搜隊及搜救犬將可參與國際人道救援，讓特種搜救隊不僅能在國內救災馳援，國際上若發生重大災害，也能伸出援手。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

特搜隊長傅崇瑋告訴中央社記者，新竹市特搜隊為任務編組，是全國通過認證隊伍中唯一未設專責特搜單位的縣市，此次評測歷經36小時情境演練，不僅考驗救災技術、團隊合作、天候影響及人員體力，更要與時間競賽完成全部任務。

消防局指出，竹市特搜隊成員除了消防人員、義消，也包括醫師、護理師、土木技師及建築師等外部專家加入，再加上有科技公司贈與2組無線生命徵象監測系統，透過各界付出，讓竹市搜救隊順利通過評測。（編輯：戴光育）1130419