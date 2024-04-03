花蓮強震 高市消防特搜隊馳援救災

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（中央社記者蔡孟妤、林巧璉高雄3日電）花蓮外海今天上午發生規模7.2全台有感地震。高雄市政府消防局特搜第一梯次10人、1犬，以及各式搜救裝備近4公噸即刻出發，另第二梯次並已持續動員整備中。

花蓮上午地震發生後，市長陳其邁隨即在8時指示啟動應變中心應變機制、展開各項救援工作，並指示消防局召集全市特搜人員做好支援整備。

在接獲內政部消防署通報支援花蓮震災搶救，高市消防局特搜第一梯次10人、1犬及各式搜救裝備已即刻出發，由災害搶救科長蘇裕銘率隊，另第二梯次並已持續動員整備中。

消防局長王志平說，高雄市特搜隊有堅強紮實救援戰力，平時除守護高雄市民安全，當國內遭遇重大災情，也發揮人道關懷精神前往協助。

高雄市特種特搜隊已於民國112年通過國家搜救能力中型救援隊認證，這次地震後迅速動員10名搜救人員、1隻搜救犬，以及另含聲納探測、破壞器材各式救災裝備與糧食等近4公噸裝備馳援災害現場。（編輯：孫承武）1130403