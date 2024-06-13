李世恭稱氣瓶量足供爬28樓 消促會批不適任局長

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（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）新竹市消防局長李世恭日前指稱，氧氣瓶供量可使用20分鐘，可供警消爬上8樓沒問題，甚至上到28樓。消防員工作權益促進會指出，李世恭救災基本觀念與現實脫節，已不適任。

新竹市集合式住宅「晴空匯」日前發生火警，火舌燃燒地下1樓電纜產生大量濃煙。當時傳出8樓有民眾受困，新竹市消防局金山分隊消防員李詠真、周立鑫前往搜救，但2人在撤出時氣瓶耗盡，倒臥樓梯間，2人被救出送醫搶救不治。

事發後，李世恭接受媒體聯訪時表示，「氧氣瓶可用20分鐘，上到8樓沒問題，甚至上到28樓也可以」。

此外，李世恭日前在新竹市議會被詢問氣瓶量是否足夠爬上28樓問題，他答詢指出，消防局多年前辦過登梯比賽，比賽是17、18樓高度，氣瓶供量都充足。

消防員工作權益促進會今天在臉書（Facebook）發文表示，救災現場能見度、不確定性與登梯比賽無法相提並論，從一系列說明、答詢中不難看出李世恭的救災基本觀念與現實脫節，已不適任消防局長職務。

對此，新竹市消防局透過文字資料指出，日前因有媒體詢問氣瓶容量等問題，李世恭接受聯訪回應指稱氣瓶供氧量足供爬上到8樓，甚至上到28樓，並非回覆「晴空匯」火警狀況；李世恭也有補充說明，供氧量會因火災現場狀況及個人耗氣量受影響。

關於李世恭在議會提及登梯比賽部分，消防局表示，當時只是向議員說明氣量足供爬到28樓，若在火場進行頂樓救援，指揮官勢必會有備援氣瓶的考量。

針對消促會指李世恭不適任消防局長，中央社記者詢問新竹市府，截稿前未回應。（編輯：戴光育）1130613