竹市晴空匯火災救援 議員指未落實指揮權轉移

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（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）民進黨新竹市議員劉崇顯今天指出，「晴空匯」2名殉職警消是由分隊初期指揮官下令進火場搜救，大隊抵達現場時應有指揮權轉移作業，是否落實交接，竹市消防局應儘速釐清。

劉崇顯是在市議會作以上表示。他說，根據火場作業管理規定，當有人喊Mayday時，現場無線電頻道就應淨空給指揮官、緊急救援小組（RIT）及受困者使用。

劉崇顯說，根據無線電錄音內容，當時有人喊「無線電請勿佔頻」，顯示當時仍有其他人員在使用相同頻道，突顯現場指揮調度混亂，他要求消防局應釐清當時緊急淨空頻道的時間點。

有關殉職人員不在大隊指揮官的管制站名單上，劉崇顯詢問，到底是誰下令要2名人員著裝進火場，又為何未將2人名單交給大隊指揮官。

新竹市消防局長李世恭答詢表示，當時是由分隊初期指揮官下令2人進火場，並非大隊指揮官。

劉崇顯表示，既然是分隊指揮官下令進火場搜救，大隊抵達現場時會有指揮權轉移作業，分隊是否落實交接，消防局應儘速釐清。

針對劉崇顯質疑無線電佔頻問題，新竹市消防局提供新聞稿說明，指揮官在確實收到求救訊號之前，就發現訊號不佳立即下令人員架設強波器，指揮官也有持續確認強波器架設狀況。

消防局表示，指揮官在收到其他人員轉知的Mayday求救訊號後，立即淨空頻道，並指示現場人員前往搜救。現場從第1次確實聽到Mayday訊號到指揮官指示救災，間隔約50秒。

此外，劉崇顯也說，新竹市府日前對「晴空匯」進行消防稽查，開罰管委會新台幣12萬元，但有住戶認為，建商疑未做好防火區劃、防火填塞，若有相關疏失應儘速開罰。

都市發展處長翁義芳答詢說，因火災鑑定仍在調查中，若確認建商有疏失，也會依法開罰及依法送辦。

新竹市集合式住宅「晴空匯」日前發生火警，火舌燃燒地下1樓電纜產生大量濃煙。當時傳出8樓有民眾受困，新竹市消防局金山分隊消防員李詠真、周立鑫前往搜救，但2人在撤出時氣瓶耗盡，倒臥樓梯間，2人被救出送醫搶救不治。（編輯：方沛清）1130606