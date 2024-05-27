晴空匯火警2勇消殉職 竹市追晉分隊長申請褒揚令

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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）新竹市晴空匯火警釀消防員李詠真、周立鑫殉職，新竹市政府今天表示，將追晉2名殉職人員為分隊長，並向中央申請褒揚令。另協助入祀忠烈祠，感謝2人對救災救護的貢獻。

新竹市1棟集合式住宅晴空匯昨天深夜近11時發生火警，現場為燃燒地下1樓電纜，產生大量濃煙。當時傳出8樓有民眾受困，金山消防分隊消防員李詠真、周立鑫前往搜救，但在撤出時氣瓶耗盡，倒臥樓梯間，2人被救出送醫搶救不治。

依據新竹市消防局統計，現場總人數351人，在今天下午1時10分許全數疏散完畢。

新竹市政府發布新聞稿表示，社會處已收到火警大樓需收容安置資料共31戶、110人，由接駁車接送至市府簽有支援協定的3家旅宿業，後續由社會處人員每天關懷及了解相關需求，安置費用由市府支應。

有關2名消防員殉職，竹市府表示，將全力協助家屬處理後事、撫卹事宜，市府也將追晉李詠真、周立鑫為分隊長，並向中央申請褒揚令；另與家屬討論後，將協助殉職人員分別入祀苗栗與高雄忠烈祠，感謝2人對救災救護的貢獻。

新竹市消防局表示，將儘速釐清起火原因，並再次檢視大樓間防火相關公共安全設備，也將針對消防搶救過程，及竹市內各社區大樓的消防安全進行加強檢討與改進，避免再發生憾事。（編輯：李錫璋）1130527