資收物掉鐵軌老婦卡平交道 3女國中生及時救援

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彰化縣立彰泰國中3名女學生20日下午行經彰化市長順街鐵路平交道，看見一名老婦人因資源回收物掉落鐵軌而手忙腳亂，由於警鈴已響，學生趕緊幫忙撿拾、推著推車離開平交道，還有一名學生攙扶老婦，一名女子見狀也跑來幫忙。（翻攝畫面）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 112年2月21日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣21日電）一名老婦推著資收物行經彰化市長順街平交道，物品突然從推車掉落鐵軌，由於警鈴響起，彰泰國中3名學生和另1名女子趕緊幫忙撿拾、拉動推車、攙扶老婦離開，30秒後火車駛過。

彰化縣立彰泰國中三年級同班王姓、黃姓女學生與國二王姓女學生昨天下午走經彰化市長順街鐵路平交道，見一名高齡老婦因資源回收物掉落而手忙腳亂，學生趕緊幫忙撿起紙箱等物品、推著推車離開平交道，還有一名學生攙扶老婦，一名女子見狀也跑來幫忙拉動推車。

女學生與女子協助老婦時，平交道警鈴聲大響，柵欄橫桿也逐漸放下，眾人協助老婦脫離平交道後約30秒火車就駛過，及時解除一場危機；伸援的女學生當時說，看到瓶罐等物品從推車掉落鐵軌很危險，所以就趕快幫忙；老婦事後很感謝3名學生和另1名女子熱心協助。

彰泰國中校長江永泰今天接受中央社記者訪問表示，平時教導學生與人為善，「品格」展現在生活中，若看到需要幫助的人、事，希望學生發自內心主動幫忙，不為某些目的才去做，很開心看到學生「自然地幫助人」，學校預計24日升旗典禮公開表揚。

根據交通部台灣鐵路管理局網站資料，萬一車輛在平交道上拋錨、因塞車無法動彈時，或發現有其他障礙物時，請盡速按下平交道旁紅色的「緊急按鈕」，以避免發生重大傷害事故；緊急按鈕為保命用，一旦啟動對列車通行有很大影響，非有緊急狀況，請勿濫用。

一名台鐵人員表示，學生幫助老婦時，平交道警鈴已響起，代表火車很接近，有危險隱慮，建議此時應去按下「緊急按鈕」，除距離平交道最近的列車收到警示，後續列車也會收到通知，有助避免更大危害發生，但他仍肯定學生與另一名女子熱心助人的善心。（編輯：謝雅竹）1120221