台鐵平交道障礙物偵測系統啟用 事故件數降50%

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交通部長王國材（右2）14日至花蓮市中華路平交道視察障礙物自動偵測系統運作情形，台鐵電務處長周祖德（右）說明。中央社記者張祈攝 111年9月14日

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（中央社記者張祈花蓮縣14日電）台鐵局今年3月完成全國260處平交道設置障礙物自動偵測系統設置，一旦偵測到障礙物，會立即通知鄰近司機員提早因應，交通部長王國材今天指出，啟用後平交道事故件數減少50%。

台鐵局電務處長周祖德今天接受媒體聯訪指出，台鐵在全台設置260處平交道障礙物自動偵測系統，花蓮共74處，今年3月全數已完工啟用。

周祖德解釋，透過熱感應與雷達辨識智慧判讀，可偵測平交道黃色網狀線內高度30公分至300公分範圍，一旦偵測到障礙物，現場廣播驅離並以無線電告知鄰近1.2公里內列車司機員提早因應，降低事故發生率。

王國材今天前往視察花蓮市中華路平交道時指出，台鐵安全改革是現在進行式，目前全台平交道自動偵測已全數啟用，經台鐵局統計，啟用後平交道事故減少50%以上；另外落石偵測系統也同步設置中，目前共28處，透過AI及影像辨識，若偵測到落石，會馬上通知司機員及鄰近兩側車站啟動防護動作。

王國材指出，另外邊坡改善也是重要改善一環，昨天發生落石的平溪線也在落石管理系統中，預計年底會做好，交通部會持續支持台鐵局提升鐵道安全。

台鐵彰化花壇與員林間號誌問題，影響逾7萬名遊客，王國材指出，因列車通過時，迴流電流可能造成干擾，突波傳回機房，影響號誌系統不穩定而發生故障。

王國材指出，這次花壇至員林間計軸器是第一代西門子系統，使用8年，雖未達到使用年限15年，但因老化，抗突波能力降低，因此這次從計軸器、纜線到網線一併改善，強化抗突波能力。

周祖德補充，因台鐵富岡基地、屏潮高架、潮州基地、員林高架等4處都是同一計軸器型號，會優先稽查，目前富岡及潮州基地已完成。

媒體提問疫情是否有望解禁，王國材指出，9月BA.5本土疫情發展是關鍵，據他了解，中央流行疫情指揮中心會有更適當、更大幅度的開放，交通部在觀光團、出入境指引已經準備好，若指揮中心有所決定就會馬上因應。（編輯：陳政偉）1110914

台鐵在全台260處平交道設置障礙物自動偵測系統，透過熱感應與雷達辨識智慧判讀於平交道黃色網狀線內，高度30至300公分的障礙物，以即時驅離並知會鄰近列車司機員因應。圖為台鐵14日在花蓮市中華路平交道演練偵測過程。中央社記者張祈攝 111年9月14日