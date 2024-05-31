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火場救人高中生一氧化碳中毒 高壓氧治療後出院

2024/5/31 15:40（5/31 16:11 更新）
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苗栗縣興華高中學生林雅各（右）進入火警民宅救出獨居老翁，過程中因吸入濃煙一氧化碳中毒送醫，經持續接受高壓氧治療後，逐步康復，31日下午辦理出院。（為恭醫院提供）中央社記者管瑞平傳真 113年5月31日
苗栗縣興華高中學生林雅各（右）進入火警民宅救出獨居老翁，過程中因吸入濃煙一氧化碳中毒送醫，經持續接受高壓氧治療後，逐步康復，31日下午辦理出院。（為恭醫院提供）中央社記者管瑞平傳真 113年5月31日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）苗栗縣興華高中學生林雅各6度衝入火警民宅救出獨居老翁，過程中因吸入濃煙一氧化碳中毒送醫。院方表示，林雅各經持續接受高壓氧治療，逐步康復，下午辦理出院。

為恭醫院指出，林雅各29日清晨多次進出濃煙密布的火警建築物，尋找、救出受困長者，儘管他在口鼻裹上濕毛巾保護自己，但激烈活動的救援過程中，仍不免吸入大量濃煙，導致一氧化碳中毒，在協助老翁脫困後癱軟失去意識。

為恭醫院高壓氧中心主任吳宗翰表示，一氧化碳和血紅素的結合力，是氧氣和血紅素的200倍以上，一氧化碳中毒在本質上，就是全身器官同時發生急性缺氧，而腦神經、心臟、肺臟是最可能因而受損的器官。

林雅各到院後，院方迅速安排他接受高壓氧治療，在治療艙內佩戴氧氣罩，呼吸濃度100%的純氧。吳宗翰說，高壓氧治療可迅速提升血中及受損細胞的含氧，加速排除一氧化碳，促進細胞修復，既能緩解頭暈頭痛、倦怠無力、噁心嘔吐等急性症狀，也能預防延遲性神經精神症候群等慢性併發症。

院方表示，經連日數次治療，林雅各下午再做一次高壓氧治療後，若沒問題即可辦理出院。

對於林雅各的英勇救人行為，苗栗縣長鍾東錦除昨天親自到醫院探視慰問，臉書粉專也po文表達致敬，並提及「中捷有長髮哥，苗栗有林雅各，故事不同但都是英雄」。

被與中捷長髮哥相提並論稱讚一樣勇敢， 林雅各今天露出靦腆微笑指出，沒想那麼多，「每個人看到應該都會去救」目前身體狀況還不錯，大家不用擔心。他的母親在旁也謙稱「我們只是無名小卒，相信每個人都會有救人的心」感謝社會各界的關心。（編輯：張銘坤）1130531

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