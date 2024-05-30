民宅竄濃煙 苗縣高中生林雅各6進火場救出7旬翁

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（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）苗栗縣頭份市民宅29日清晨發生火警，興華高中角力隊選手林雅各買早餐路過，聽聞屋內求救聲響，6次進入火場搜尋，成功救出70歲賴姓老翁，英勇義舉獲得校方、縣府讚揚。

興華高中校長胡文生今天表示，學校高二學生林雅各是體育班角力隊選手，昨天清晨4時許到住家附近超商買早餐，準備到校晨運，發現超商旁的民宅竄出濃煙並傳出疑似求救敲擊聲響，先請超商店員幫忙報警，隨後奮不顧生衝入民宅搜救。

胡文生指出，林雅各6次進出場，前2次都沒找到人，第3次發現賴姓老翁，但屋內濃煙密布，直到第6次才將老翁背負救援出來。

他說，林雅各與超商店員在合力搶救老翁過程中，因爲吸入過多濃煙，一度昏眩，雖有意識知道救護人員呼喊，但清醒時已經在醫院，經過2次高壓氧救治，情況穩定。

胡文生表示，對於林雅各英勇行為相當敬佩，學校引以為榮，苗栗縣長鍾東錦得知後也相當關心林雅各的健康，指示住院期間費用由縣府全額支付。

鍾東錦今天上午在縣議會接受總質詢，臨時加排行程下午將前往醫院探視慰問林雅各，表彰林雅各奮不顧身、英勇救人的義舉。

有關這起火警，苗栗縣消防局表示，昨天清晨4時43分獲報頭份市親民路1樓冒濃煙，到場灌救發現是廚房起火，燃燒面積約5平方公尺，立即出水撲滅，初步研判為炊事不慎釀災。（編輯：戴光育）1130530