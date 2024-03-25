彰化老婦跌坐4小時喊救命 3名小學生機警救人

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（中央社記者鄭維真彰化25日電）彰化縣溪州鄉三條國民小學生廖奕茗、王靖堯及廖彥樺日前回家途中，聽見有人微弱喊「救人」，3人循聲音尋找，發現一名獨居老婦在家摔倒近4小時爬不起來，立即通報村長救人。

4年級的廖奕茗今天接受媒體聯訪表示，8日傍晚與讀2年級的弟弟王靖堯、讀3年級的鄰居廖彥樺騎單車回家經過巷子時，突然聽見有人用微弱聲音不斷喊著「救人喔！」

廖奕茗說，當下覺得有人需要幫助，循聲音一戶一戶找，才發現聲音是從一名獨居老婦家中傳出。老婦聽見有孩子在外頭，表達跌倒後爬不起來，廖奕茗趕緊去找村長求救，王靖堯及廖彥樺找自己的阿嬤幫忙。

三圳村長廖昆中表示，當時由妻子協助聯絡老婦家人送醫。老婦平時行動不便，下午洗碗從高腳椅跌落，癱坐在地近4小時，附近住戶都到田裡工作，沒人聽到呼救，且那天氣溫低，如果沒人發現，後果不堪設想。

他說，老婦之後診斷出骨頭斷裂，隔天開刀，目前在復健治療。老婦及家屬非常感激3名學生，還買了許多玩具致謝。

三條國小校長陳瑩綺說，3名學生平時都很熱心，雖只是中、低年級，卻機警應變、貢獻己力救了老婦；另外，廖奕茗曾參加鄉公所辦的台語說故事比賽獲冠軍。（編輯：李明宗）1130325