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高雄機車騎士擦撞倒地 路過男大生CPR搶救獲好評

2025/3/18 18:49（3/18 19:31 更新）
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高雄大寮區萬丹路與捷西路口17日晚間發生車禍，其中蔡姓男子倒地當場昏迷不醒，1名路過男大學生見義勇為上前對蔡男實施CPR急救，直到救護車到場，但蔡男送醫急救仍宣告不治。（高市林園警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 114年3月18日
高雄大寮區萬丹路與捷西路口17日晚間發生車禍，其中蔡姓男子倒地當場昏迷不醒，1名路過男大學生見義勇為上前對蔡男實施CPR急救，直到救護車到場，但蔡男送醫急救仍宣告不治。（高市林園警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 114年3月18日
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（中央社記者洪學廣高雄18日電）高雄蔡姓男子騎車行經大寮一處路口與機車擦撞，當場倒地昏迷。一名男大生經過見義勇為實施CPR直到救護車到場，但蔡男送醫急救仍宣告不治，男大生善行也獲得網友盛讚。

高雄大寮區萬丹路與捷西路口昨天晚間發生死亡車禍，23歲蔡男騎車沿萬丹路東往西方向，與自萬丹路左轉捷西路的22歲黃姓機車騎士擦撞，蔡男倒地當場昏迷不醒，黃男未受傷，全案已依規定測繪、照相處理，黃男酒測值為0，詳細肇事原因仍有待鑑定。

蔡男倒地後，一名路過男大學生見義勇為上前對蔡男實施CPR急救，連續壓了數百下直到救護車到場，由救護人員接手送醫，但經急救仍宣告不治。

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男大生事後在社群Threads發文表示，「路過看到有人趴在地上，馬上停車看人，完全無意識沒有呼吸沒有心跳，馬上翻過來CPR，救護人員到場也是請我繼續按壓 ，一共壓700到800下跑不掉，AED顯示不用電擊，我直接壓到上救護車。希望可以把他救回來」。

男大生善舉獲得許多網友留言鼓勵稱讚，更有自稱是蔡男家屬留言，「謝謝你的幫忙，我哥哥已經走了，很感謝幫我哥哥急救」；男大生事後也遺憾表示，「這一次與死神搶人輸了，希望大家健康平安」。（編輯：謝雅竹）1140318

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