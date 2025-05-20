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三峽車禍3死12傷引高齡換照討論 專家籲納路考或模擬駕駛
首頁 / 社會

三峽車禍會勘 駕駛涉禁行時段硬闖、超速等違規

2025/5/20 12:48
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（中央社記者趙敏雅新北20日電）新北市三峽北大國小外昨天重大車禍釀3死、12傷。新北市交通局今天會勘表示，肇事者涉禁止進入時段進入、超速、闖紅燈等導致重大事故，評估設護欄、人行道提升安全性。

新北市三峽區北大國小外昨天下午4時許發生重大車禍，余姓男子（78歲）涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12傷。新北市政府交通局上午與警方、里長、議員等到事故地點會勘，了解現場是否有需要改善的部分。

新北市交通局副局長林麗珠會後接受媒體採訪時指出，初判肇事駕駛有多項違規，包含在禁止進入時段進入、超速、闖紅燈等，導致重大事故。

對於交通界面部分是否有待改善，林麗珠說，經過檢視，其實相關設施，例如標線、號誌等都相當完整，但在通學巷部分，還是要以學童的安全為優先考量。

林麗珠表示，將引進行人優先區概念，例如車輛限速20公里、行人擁有優先路權；另外，在此區域設置減速設施、科技執法。

人行道部分，林麗珠指出，短期先用實體護欄保護行人安全，長期會朝向興建實體人行道的方式改善，目前可以調整加強的部分會立刻辦理；需要研議部分，例如里長建議道路封閉等，仍需考慮各層面用路人的習慣及便利性，納入研究方向及檢討實施可能性。

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針對改善時程，新北市交通局專門委員林昭賢表示，警語部分，1週會完成；相關標誌、標線部分，約需2週完成；如果是實體減速設施，需半個月到1個月左右，會加速處理，希望盡早提升安全性。

根據交通局資料指出，通學巷是指於學校旁，因道路寬度不足或無人行道，為保護學童安全，在上下學時段內規劃某範圍道路禁止車輛進入，也就是說該時段內僅准行人通行，讓學童可以有一個安全通學的環境。（編輯：戴光育）1140520

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