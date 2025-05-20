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影片／三峽車禍肇事路線 案發前余姓駕駛涉撞後車逃逸
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謝國樑贊成驗證長者駕駛能力 但盼有更多研究

2025/5/20 13:09（5/20 13:21 更新）
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基隆市長謝國樑（圖）20日受訪談及高齡駕駛議題時表示，他贊成達一定年齡後，須驗證駕駛能力，但希望要有更多研究，才能研究出較好政策。中央社記者王朝鈺攝 114年5月20日
基隆市長謝國樑（圖）20日受訪談及高齡駕駛議題時表示，他贊成達一定年齡後，須驗證駕駛能力，但希望要有更多研究，才能研究出較好政策。中央社記者王朝鈺攝 114年5月20日
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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）基隆市長謝國樑今天說，贊成一定年齡的長者從事某些工作時須驗證工作能力，當然會有長者自認健康狀態和駕駛情況良好，為何要重新檢驗，應要有更多研究，才能研究出較好政策。

新北市三峽區北大國民小學外昨天發生重大車禍，78歲余姓男子駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12傷。

謝國樑上午接見通過總統教育獎初審學生後，接受媒體聯訪表示，基隆去年也發生80餘歲汽車駕駛者車禍釀死亡事故。許多國家有一旦超過一定年齡，每年須認證駕駛能力制度，未來會請交通和警察單位研究，是否要在基隆或中華民國推動。

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他說，贊成達一定年齡後，長者從事某些工作時須驗證工作能力，像基隆鄰長如果超過80歲，下屆就輔導交棒給年輕鄰長，目前倒不是要決定該如何推動，但這時適合中央與地方政府通力合作，思考相關政策。

謝國樑表示，當然會有長者自認健康狀態和駕駛情況良好，為何要重新檢驗，而這是天平兩端，他不敢講孰是孰非或哪個政策較好，應要有更多研究或辦更多公聽會討論，才能研究出較好政策。（編輯：李明宗）1140520

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