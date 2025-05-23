苗栗建案工地火警波及鄰宅 國小急廣播避濃煙

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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗市文峰街某建築工地今天發生火警，延燒至兩側民宅及補習班，人員緊急疏散，濃煙更隨風瀰漫鄰近文華國小校園，校方緊急廣播通知師生留在室內暫時避免戶外活動。

苗栗縣消防局第一救災救護大隊長鄭勝峰表示，下午1時許接獲報案，指稱苗栗市文峰街發生工地火警。消防隊員到場發現為興建中的建案工地板模大量燃燒，且工地左右兩側緊鄰民宅，隨即加派多個分隊人車支援灌救。

根據建案工程告示，此處計畫興建2棟地上5層樓、共17戶建築，目前已蓋到3樓。現場工人指出，事發時並未進行施工，大家都在1樓午休，聞到燒焦味才驚覺有異。

從民眾空拍畫面可見，3樓頂於火災發生後陷入一片火海，火舌並往左右兩側緊鄰的民宅、補習安親班延燒，民宅玻璃爆裂掉落，險些砸中消防隊員。

事發後，補習班業者緊急將學生帶往騎樓安全處避難；遭波及的民宅屋主指出，當時原本在睡午覺，突然聽到「砰」一聲爆炸聲響及工人頻頻呼叫，趕緊逃出，附近鄰居也外出查看發現冒出火煙，連忙報警。

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現場除火勢猛烈，火警產生濃煙隨風勢飄散，鄰近的文華國小校園瀰漫黑煙，校方緊急廣播，要求師生暫時避免戶外活動。

鄭勝峰指出，現場火勢於1小時內控制，遭波及民宅人員皆於第一時間引導疏散，幸無人員傷亡。起火原因及損失，待由火調鑑識人員進一步鑑定。（編輯：戴光育）1140523