民主黨保墮胎權立法 參院闖關失敗

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）在共和黨強烈反對下，由民主黨力推、目的在實現墮胎合法化的法案今天在美國聯邦參議院闖關失敗。

美國政治新聞網Politico於2日披露一份主要意見書草稿，顯示美國最高法院準備推翻1973年的歷史性「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁決，在美引發軒然大波。當年的羅訴韋德案裁決承認婦女墮胎權受憲法保障、奠定全美墮胎合法化基礎。

法新社報導，民主黨握有優勢的聯邦眾議院日前通過的「婦女健康保護法案」（Women's Health Protection Act）擬制定一項聯邦法規，確保醫療人員有權提供墮胎手術、患者也有權接受手術。

但民主黨這項保護墮胎權的立法注定闖不過參院這關，很大程度上僅為象徵性，因為民主黨清楚，在兩黨席次各半的100席參議院裡，根本不可能取得通過法案所需的60票。

最後，在所有50名共和黨人與西維吉尼亞州民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）反對下，參議院以51票對49票否決墮胎權法案；中間派的曼欽早在幾小時前就宣告會投下反對票。

法新社認為法案雖未能通過但仍具重要意義，因已引發美國社會極大關注這個議題，勢必影響2022年期中選舉，屆時將牽動參眾兩院席次變化。

美國總統拜登矢言「永不停止為保障婦女生殖健康而奮鬥」，呼籲選民票投支持力挺這項權利的參議員。

拜登在一份聲明說：「國會中的共和黨人，沒有任何人投票支持這項法案，他們選擇阻礙美國人對自己身體、家庭和生活做出個人決定的權利。」

但「紐約時報」指出，民主黨推動保護墮胎權法案失敗，凸顯無力阻止共和黨長年在反墮胎上的進逼。共和黨藉推出反墮胎的議員候選人、在州與聯邦層級的法院安插反墮胎的法官，試圖從各種層級削弱墮胎權，一步步挑戰羅訴韋德案裁決的底線。民主黨這次立法受挫後，似乎在接下來仍拿不出辦法扭轉。

民主黨認為輿論站在他們這邊。皮尤研究中心（Pew Research Center）3月的一項調查顯示，61%受訪美國民眾認為，在所有或大多數情況下墮胎都應合法，僅37%的人持反對意見。

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但墮胎議題對兩黨都有政治風險。因為另有其他調查反映，美國多數民眾還是支持或多或少對墮胎設限，包括對懷孕後期墮胎的限制，而墮胎議題在傳統上影響右派投票意願高於對左派。

支持保障墮胎權者也對民主黨感到洩氣，認為他們沒能更使力在共和黨所控制的州立法機構挺身相抗，導致共和黨在推動反墮胎一事上「以地方包圍中央」。許多州都已通過立法削弱墮胎權，像德州的立法更已形同禁止墮胎。（譯者：陳怡君、陳亦偉）1110512