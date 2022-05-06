最高法院意見草案外洩 首席大法官：令人震驚

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（中央社亞特蘭大5日綜合外電報導）媒體2日披露美國最高法院ㄧ份意見草案，內容顯示最高法院準備推翻受憲法保障的墮胎權裁定。首席大法官羅伯茲今天在事發後首度公開露面，譴責草案外洩令人「震驚至極」。

路透社報導，草案外洩在全國最高司法機構引發內部危機，並激起政治風暴，墮胎權支持者也在法院外及全美多地集會抗議。

羅伯茲（John Roberts）在亞特蘭大一場司法會議上表示：「這種外洩事件令人震驚至極，倘若幕後指使者以為這會影響我們的工作，就太愚蠢了」。

媒體披露意見草案後隔天，羅伯茲即宣布要調查這起前所未有的外洩事件，並稱此事是對司法過程機密性的背叛。

在亞特蘭大會議中，美國聯邦第11巡迴上訴法院（11th U.S. Circuit Court of Appeals）法官卡恩斯（Ed Carnes）向羅伯茲問及這起眾人避談的事件，羅伯茲才稍微鬆口。

羅伯茲肯定了最高法院從上到下的工作人員，從效力於9名大法官的書記員，到夜間負責清空垃圾桶的職員。

他說：「我不希望一個害群之馬改變這樣的看法。」

政治新聞網站Politico披露的意見草案由保守派大法官阿利托（Samuel Alito）撰寫，內容是要維持密西西比州禁止懷孕15週後墮胎的法令，並推翻1973年在「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）中所做的保障全國墮胎權的重要裁定。

最高法院證實文件的真實性，但稱這只是初步草案。最高法院預計在6月底前針對密西西比州一案做出裁定。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110506