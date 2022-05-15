萬人上街捍衛墮胎權 美最高院洩密以來最大規模

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者徐薇婷華盛頓14日專電）美國最高法院據報準備推翻保障婦女墮胎權的歷史性裁決，引發社會譁然。婦權團體今天召集萬名民眾在華府市中心示威遊行，吶喊「我的身體我作主」，是法院文件外洩以來最大規模遊行。

美國女性大遊行（Women's March）、計劃生育協會（Planned Parenthood）等婦女權益團體今天號召成千上萬群眾在華府市中心示威抗議。

示威群眾高舉「我的身體我作主」、「墮胎是醫療照護」、「禁令不要碰我身體」等標語，沿著憲政大道一路從華盛頓紀念碑（Washington Monument）遊行至最高法院前，捍衛婦女墮胎權。

參加遊行的眾議院「擁護選擇權連線」（House Pro-Choice Caucus）共同主席、民主黨籍眾議員李伊（Barbara Lee）致詞表示，她跟在場民眾一樣感到害怕、沮喪與憤怒，婦女墮胎權是她們50年前就打過的仗。

李伊透露，她15至16歲時曾懷孕，當時她母親友人推薦一名在墨西哥的醫師，可以幫她進行墮胎手術，但墨西哥墮胎也不合法。她說，那時的她很害怕，不知道會發生什麼事，只知道這個決定可能危及自己生命，「所以我經歷過那種恐懼、恥辱與絕望感」。

李伊說：「我今天要正告那些激進極端分子，若你們把墮胎非法化，奪走我們身體自主權，我們就11月投開票所見！」

支持墮胎權的示威群眾14日抵達遊行終點美國最高法院前，高聲吶喊「我的身體我作主」。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年5月15日

美國最高法院據報準備推翻羅訴韋德案，反對者14日湧入華府街頭高呼捍衛墮胎權，示威人數相當可觀。根據官方估計，遊行預計吸引1萬7000人參加。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年5月15日

美國政治新聞網Politico於2日披露一份多數意見草案，顯示美國最高法院準備推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），引發社會軒然大波。這份裁決當年承認婦女墮胎權受憲法保障，奠定全美墮胎合法化基礎。美媒預估，最高法院預計6月或7月會做出決定。

若「羅訴韋德案」遭推翻，不會因此讓墮胎非法化，墮胎是否合法一事將改交由各州決定。根據紐約時報（The New York Times）統計，全美有13州已通過所謂「自動生效法」（trigger law），一旦「羅訴韋德案」遭推翻，州內將即刻禁止墮胎行為。

美國11月將舉行期中選舉，外界預期墮胎權將成為兩黨選戰主戰場。民主黨籍的總統拜登（Joe Biden）3日就呼籲選民，11月應把票投給支持墮胎權利的候選人。

參加遊行的梅根（Megan）告訴中央社記者，她之所以決定站出來，是因為婦女權益遭到攻擊，岌岌可危。她認為這根本無關墮胎，而是要控制、征服女性。

至於墮胎權是否會影響她11月的投票，梅根表示，她年輕時支持共和黨，直到前總統川普（Donald Trump）執政，才發現共和黨只忙著控制婦女、攻擊少數族群與移民。「這不是美國擁護的原則，我會一直用選票阻止這些事發生，直到我死為止。」

一名年輕非裔示威者凱莎（Keisha）受訪指出，最高法院的決定將影響婦女、家庭與社區，「我們必須讓自己的聲音被聽見」。她希望墮胎權議題能刺激更多民眾11月站出來投票。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今天示威群眾中也不乏男性，包括與兩名女性友人共同參與遊行的傑夫（Jeff）。傑夫受訪表示，墮胎是醫療照護的一種，只有當事者有權決定，他希望更多在意這議題的人能站出來，11月投下神聖的一票。

根據「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，除了華府之外，全美今天有上百場捍衛墮胎權示威活動，包括在紐約市、德州聖安東尼奧、洛杉磯等。（編輯：林憬屏）1110515

美國支持墮胎權的示威群眾14日一路從華盛頓紀念碑遊行至最高法院前，吸引不少民眾圍觀。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年5月15日