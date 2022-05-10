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美國員工若需到外地墮胎 微軟將補助差旅費

2022/5/10 16:40
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（中央社西雅圖9日綜合外電報導）微軟公司（Microsoft Corp）今天宣布擴大針對美國員工的保障措施，員工若需到外地墮胎，或是接受性別確認所需的醫療服務，公司將提供差旅費補助。

目前包括評鑑服務商Yelp Inc.、花旗集團（Citigroup）、利惠公司（Levi Strauss & Co.）、亞馬遜（Amazon.com Inc.）等數間企業，皆已承諾為需要出國墮胎的美國員工支付費用。

上週，政治新聞網站Politico披露一份美國最高法院多數意見草案，顯示其有意推翻1973年所做、有關全國墮胎合法化的裁定。

目前連鎖量販店沃爾瑪（Walmart）、達吉特（Target Corp.）等數間大公司則尚未就相關問題公開表態。

根據研究組織「葛特馬赫協會」（Guttmacher Institute）所做的政策分析，由於今年有31個州實施墮胎禁令，這項議題變得越來越有急迫性。

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微軟發言人透過聲明告訴路透社，微軟將「繼續竭盡所能，在合法情況下保障員工權利，並給予員工支持」，並讓他們可以在美國獲得關鍵醫療保健服務，其中包括墮胎和性別確認所需醫療服務。

聲明稱：「員工支援範圍正持續擴大，納入為墮胎與性別確認及其他醫療服務提供差旅費的協助，因為在員工居住地區，獲得上述醫療服務的機會有限。」（譯者：李晉緯/核稿：施施）1110510

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