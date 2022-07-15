媒體：川普決定2024再選總統 只差何時宣布

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）媒體最新報導，川普已決定2024年再度出馬競選美國總統大位，現在只剩他是要在11月期中選舉之前或之後宣布此事。

「紐約郵報」（New York Post）指出，川普在他位於新澤西州貝德敏斯特 （Bedminster ）的高爾夫度假村接受週刊「紐約雜誌」（New York magazine）採訪時說：「在我心裡，我已做出決定，再也沒有其他因素（能改變了）。」

「我會說這個重大決定，只是要在（期中選舉）前或後宣布而已。」

川普說：「如果我要參選的話，很多人就不會參選了。你們可以看看，他們甚至沒有登記。我覺得如果他們參選的話，可能會引來反感，因為民眾希望我選。」

川普說：「聽著，我很有信心，如果我參選的話，我將會勝選。」

這次訪問內容今天刊出，就在同一天，「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，川普考慮9月宣布他的決定。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1110715