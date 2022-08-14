紐時：司法部6月派員訪查 川普律師稱文件全歸還

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美國FBI探員8日突襲前總統川普（圖）海湖俱樂部莊園時帶走了11套機密資料，包括部分被列為高度機密的文件。（中央社檔案照片）

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）「紐約時報」今天報導，美國前總統川普的一名律師6月曾在正式文件上簽字，說川普海湖俱樂部內一箱箱的機密資料已全數交還給政府。

紐時報導，美國司法部高階國安官員布萊特（Jay Bratt）6月3日拜訪川普位於南佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago），並與川普兩位律師討論機密資料處理事宜後，川普律師簽署這份文件。

紐時指出，川普律師簽字的這份文件，暗示了川普和他的團隊在有關這位前總統宅邸有機密文件一事上，並沒有完全透明。

這同時說明了事件先後順序，亦即司法部是與川普本人及他的團隊歷經多個月的溝通，都無法順利解決機密資料歸還事宜，才決定採取突襲行動。

路透社無法獨立證實紐時這則報導；司法部婉拒置評。

但據司法部指出，美國聯邦調查局（FBI）探員本月8日突襲川普海湖俱樂部莊園時帶走了11套機密資料，包括部分被列為高度機密的文件。

而根據本月12日對外公開的搜索令狀，川普正被檢方調查看有無觸犯「間諜法」（Espionage Act）。在這項法律之下，替另一國從事間諜活動，或不當處理美國國防資訊，包括將這些資料分享給未獲授權人士，都屬犯罪行為。

川普發言人布多維奇（Taylor Budowich）發布聲明批評FBI的搜索行動是「史無前例且沒有必要的突襲」，是另一個「民主黨捏造的獵巫行動」一環。

布多維奇並未證實或否認紐時的報導。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110814