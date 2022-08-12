男子持武器闖美國FBI辦公室未遂 與警對峙遭擊斃

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一名男子持武器企圖闖入FBI位於俄亥俄州的辦公室（圖）後逃逸，隨後在與警方對峙的過程中遭擊斃。（路透社）

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國當局今天表示，一名男子持武器企圖闖入聯邦調查局（FBI）位於俄亥俄州的辦公室後逃逸，隨後在與警方對峙的過程中遭擊斃。

法新社報導，這起事件引發全國關注，因為FBI數天前才剛搜查前總統川普位於佛州的宅邸，激怒了右翼圈子；不過沒有直接跡象表明兩起事件互有關連。

FBI今早表示，一名武裝男子試圖闖入FBI位於俄亥俄州辛辛那提（Cincinnati）的辦公室，接著在警報啟動、FBI武裝特務做出反應之際逃跑。

當地媒體報導，這名男子發射釘槍，並揮舞一把AR-15步槍，隨後駕車逃逸。

對峙結束後，警方發言人在記者會上說，執法人員追捕這輛車，車子停在鄉下，「車子一停，現場警方就和嫌疑人爆發槍戰」。

發言人說，員警企圖與嫌疑人交涉，但對方不肯投降，還朝員警舉起武器，警方遂對男子開槍，男子當場傷重不治。

川普位於佛州的豪華莊園「海湖俱樂部」（Mar-A-Lago）遭突襲搜查後，出現對FBI不利的威脅，FBI局長瑞伊（Christopher Wray）說，網路上流傳對FBI的種種威脅「危險且應受譴責」。

瑞伊說：「無論你對誰心存不滿，對執法部門施暴不是辦法。」

司法部長賈蘭德（Merrick Garland）今天表示，他曾「親自批准」對海湖俱樂部的搜查行動，但在進一步討論情況之前，仍待法院下令公開搜索令。

美國媒體報導，這起搜查行動與白宮機密文件可能遭不當處置有關；川普去年1月離開白宮後，將這些文件送到海湖俱樂部，而非國家檔案局。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110812