川普宅邸搜出機密文件 外媒稱他玩弄情資非首例

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）今天披露的美國法院文件顯示，聯邦調查局（FBI）幹員突襲搜查前總統川普位於佛州的宅邸，取回多份高度機密文件。法新社說，這只不過是川普玩弄和濫用機密資料的最新案例。

川普身為總統，有權單方面解密資訊，然而他的部分行為卻震驚美國情治圈。

● 伊朗飛彈發射場

2019年8月30日，川普發推文公布據信是伊朗火箭發射場的高解析度機密影像。

他在推文中寫道：「美國沒涉及伊朗瑟姆南一號發射場（Semnan Launch Site One）信使運載火箭（Safir SLV）發射最後準備階段發生的災難性事故。」

川普之後在白宮向媒體發言，替自己公布這張照片辯護，並重申美國和這個事件無關。他說：「我們有張照片，我公布出來，我絕對有權這麼做。」

前中央情報局（CIA）衛星影像分析師艾丁頓（Patrick Eddington）表示：「儘管他有權解密任何聯邦文件，但推特不是合法或負責任的解密管道。」

● 以色列情資

2017年5月10日，川普在白宮橢圓形辦公室接見俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）和俄國駐美大使季瑟雅克（Sergey Kislyak）。

川普在接見兩人時告訴他們有關美國收到來自一個中東盟國的情資，內容與恐怖組織伊斯蘭國（Islamic State）的一起陰謀有關。

根據媒體報導，這項高度機密的情資來自以色列；以色列對情資曝光一事感到不滿。

● 透露美軍核子潛艦位置

2017年4月間，根據菲律賓方面的通話紀錄，川普告訴菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），北韓外海有2艘美國核子動力潛艦，還誇耀潛艦「火力強大」。

潛艦位置對美國戰略防禦武力來說至關重要，美國國防部鮮少公布潛艦位置。

● 秘密核子武器

川普2019年受訪時告訴資深記者伍德華（Bob Woodward）關於一種未知的美國核能力，可能是一種似是而非的吹噓，也有可能真的洩漏了高度機密資訊。

川普告訴伍德華：「我已打造一個這個國家沒有人打造過的核子武器系統。」

他還說：「我們擁有蒲亭（Vladimir Putin，俄羅斯總統）和習近平（中國國家主席）前所未聞的東西。」

● 特種部隊突襲細節

美國2019年10月在敘利亞擊斃伊斯蘭國首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）後，吹噓這場攻擊行動的川普透露了美國五角大廈通常會對外隱瞞的多項細節，包括有多少架直升機參與行動、突擊隊是如何進入巴格達迪的住家，以及美國掌握伊斯蘭國使用電話和網路的情資。

前特種任務指揮官永田（Michael Nagata）向美國政治新聞網站Politico表示，這些情資「可能會導致敵人反向操作我國的情報方法」。

● 川普與蒲亭之間的秘密

川普還對自己的情報首長隱瞞訊息。2018年7月，阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）主持人告訴時任國家情報總監的柯茨（Dan Coats），白宮已推文表示蒲亭獲邀前來華府時，柯茨明顯一臉錯愕。

柯茨當時說：「你說什麼？」

柯茨一年後表示，他對川普與這位狡猾的俄國領導人3天前歷時2小時的一對一會談討論內容毫無所知。

他說：「我不曉得那場會談發生了什麼事。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110813