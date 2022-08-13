FBI依間諜法搜索川普寓所 查扣11份機密文件

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國聯邦地方法院的法庭文件顯示，FBI本週搜索前總統川普佛州寓所後帶走11份機密文件，當中不乏絕密等級，凸顯司法部有基於案情涉違反間諜法而執行搜索的理由。

「華盛頓郵報」報導，法院今天公開的令狀與查扣清單顯示聯邦調查局（FBI）從川普寓所帶走4份絕對機密文件、7份機密文件與密件，顯示川普恐涉及不當處理國防機密與破壞文件紀錄等。不過查扣清單看不出機密文件所涉事務範疇。

川普政府時期的國家安全會議高層阿里（Javed Ali）說：「部分由川普所持有的東西讓人費解，當離開政府機關時這些都不能帶走，前總統也不例外。」

華郵昨天披露，FBI搜索川普寓所時在找有關核能的機密文件，但知情人士沒說要找的文件是否屬美國或其他國家的核武。

路透社報導，在FBI探員突襲搜索川普位於佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago）寓所4天後，由聯邦地方法官裁准公布的搜索令和隨附文件揭露爆炸性消息。

川普的海湖俱樂部寓所8日遭FBI探員突襲搜索。圖為特勤人員在寓所外守衛。（路透社）

FBI聲請搜索援引的3項法條中包含1917年所立的「間諜法」（Espionage Act），間諜法規定機密文件若未妥善保存導致曝光，構成危害國家安全的犯罪。

美國司法部正就川普2021年1月離開白宮後是否非法攜出文件展開偵辦，日前的搜索是調查行動的一環。搜索川普寓所在美國國內引發軒然大波，司法部長賈蘭德（Merrick Garland）11日為此出面說明，稱向法院聲請搜索是他的決定，因為若不採如此強制手段案子就查不下去。

FBI搜索後的查扣清單顯示，幹員帶走超過30件物品，包括20多個箱子、照片活頁夾、一張手寫便條，以及川普盟友兼長期顧問史東（Roger Stone）的特赦令，清單中還包含有關「法國總統」的資料。

搜索令顯示，FBI幹員被要求搜查一間被稱為「45辦公室」的房間，以及寓所內川普和職員所用、可能存放箱子或文件的其他空間；川普是美國第45任總統。

司法部當初向聯邦地方法官賴恩哈特（Bruce Reinhart）聲請搜索獲准，司法部的理由是合理研判川普寓所有違反間諜法情事。

川普透過自己的社群媒體平台發表聲明說，相關紀錄「都已解密」且被「安全地儲放著」。

川普說：「他們大可不必『沒收』任何東西。他們本可在不耍政治手段、不闖入海湖俱樂部的情況下，隨時隨地取得這些東西。」他另在稍早時的聲明斥媒體稱搜索標的涉及核武是「鬼扯」，要FBI拿出證據。

「紐約時報」指出縱如川普所言，在寓所內扣得的相關文件已由他解密，也不代表沒問題。因為司法部聲請搜索獲准所援引的法條還包含美國法典第18篇的第1519和2071條，當中規定「取走或隱匿政府紀錄」屬犯罪，無論紀錄或文件是否涉及國安。

美國於一戰期間頒布的間諜法規定，未經授權保留與國防有關、可用於傷害美國或幫助外國敵方的文件構成犯罪；間諜法的每項罪行最高可判刑10年。（譯者：李佩珊、陳亦偉）1110813