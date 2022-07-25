梅鐸旗下報紙風向變 紐約郵報：川普不配再任統帥

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（中央社紐約24日綜合外電報導）美國前總統川普最喜愛的報紙之一、媒體盟友梅鐸（Rupert Murdoch）旗下「紐約郵報」22日刊文指出，川普「不配再次擔任這個國家的統帥」。

美國「有線電視新聞網」(CNN）報導，這或許是「紐約郵報」至今對川普最嚴厲的批評。

「紐約郵報」發文批評之際，梅鐸旗下另一份報紙「華爾街日報」（Wall Street Journal）也在差不多時間刊出社論，嚴厲批評這位前總統。

「華爾街日報」這篇社論一方面稱川普為「1月6日當沒事人的總統」（The President Who Stood Still on Jan. 6），另一方面讚許副總統彭斯「的人格在危機中展露無遺。彭斯通過了1月6日的考驗，川普先生卻是完全死當」。

兩家報紙近來明顯對川普加重批評，力道更勝梅鐸最大傳聲筒「福斯新聞頻道」（Fox News Channe），但部分密切關注的觀眾，或許也嗅到了福斯對川普態度不若以往的蛛絲馬跡。

舉例來說，右派的福斯新聞網不再轉播川普的造勢場子，22日晚川普舉辦造勢活動時，2024年可能出馬競選總統的佛羅里達州共和黨籍州長迪尚特（Ron DeSantis），是福斯新聞的節目來賓。

「紐約郵報」和「華爾街日報」都有保守派的社論編輯台，一般認為反映梅鐸立場。梅鐸去年秋天表示，保守派必須在美國政治辯論中扮演積極角色，「但如果川普總統執著於過去，那就不會發生」。

如果梅鐸當時是在向川普建言，那並未奏效，川普繼續散布有關2020年大選的不實說法，並暗中破壞聯邦眾議院針對1月6日國會山莊之亂的調查行動。

聯邦眾議院調查委員會上月召開黃金時段轉播的聽證會後，「華爾街日報」社論編輯台表示，證據提醒民眾，「川普背叛了支持者」。

「華爾街日報」社論作者雖仍對眾院調查委員會抱持懷疑態度，並批評聽證會缺乏證人交叉詰問，但第2場黃金時段聽證會結束後，「華爾街日報」22日的社論寫道，「你們對1月6日特別委員會怎麼看都好，他們在聽證會上攤開的事實卻值得大家省思。至今最可怕的事情出現在週四（21日），在關於川普總統作為的聽證會上，我們得知暴徒大鬧特鬧之際，川普坐著看電視、發布煽動的推文，且拒絕派出援助」。

「華爾街日報」並未像一些保守派名嘴那樣，幫川普找藉口或改變話題，而是直言批評川普「沒」盡到身為統帥的責任。

而上月才在社論寫著「我們需要新一群保守派來展開全新開始」的「紐約郵報」，也在21日聽證會結束後的22日發表社論說，「判定這是不是犯罪，要由司法部來做，但從原則來看、以人格而論，川普在在證明自己不配再擔任這個國家的統帥」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110725