共和黨人麥卡錫曾盼川普辭職 同志猛批恐礙前途

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國媒體今天披露一段錄音，內容顯示聯邦眾議院少數黨共和黨領袖麥卡錫說，前總統川普應為2021年1月6日國會大廈暴動案而請辭；消息一出，麥卡錫即遭部分同黨同志猛烈抨擊。

最早提到麥卡錫（Kevin McCarthy）言論的是「紐約時報」（New York Times）昨天一篇關於兩名紐時記者出新書的報導。根據報導，麥卡錫還對其他黨內領袖說，他希望那些附和川普所謂選舉舞弊說法的同黨同志，社群媒體帳號都被禁用。

麥卡錫隨即發聲明否認紐時報導，指稱內容「完全不實且謬誤」。

路透社提到，麥卡錫在微軟國家廣播公司（MSNBC）昨晚披露錄音之前數小時就否認說過川普應請辭。眾所周知，若共和黨一如預期在11月期中選舉拿下眾院多數，麥卡錫就可能角逐明年的眾院議長一職，而這些言論很可能破壞他的計畫。

在推特（Twitter）上批評麥卡錫的聲浪愈來愈大，但「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，麥卡錫和川普通過電話，川普對麥卡錫的言論並不感到生氣，這可能有助於打消一大片基層川普支持者不滿的聲音。

大批川普支持者去年1月6日硬闖國會山莊，試圖阻撓國會認證民主黨籍拜登贏得總統大選的程序。這段錄音是在事發數日後錄下，內容是麥卡錫與同黨眾議員麗茲．錢尼（Liz Cheney）的對話；麗茲．錢尼因反對川普，數週後就被逐出黨內領導層。

麥卡錫對麗茲．錢尼說，他想要打電話給川普討論訴諸第25修正案的機制。依據這項修正案，副總統及內閣官員若判斷總統不能履行自己的職權及責任，應由副總統代行。

麥卡錫在錄音中表示：「我只會和他說，我認為這件事會過去，我建議他應該辭職。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，麥卡錫在另一段錄音中告訴同黨議員，川普已承認在1月6日國會暴動事件中負有若干責任。

麥卡錫的辦公室今天並未回覆提問；記者也尚未聯繫到川普的發言人。

現任總統拜登今天談到這段錄音時說，共和黨「現在是個讓美國再次偉大的黨了」；川普過去常用的口號就是「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）。拜登還說，反川普的共和黨人根本不敢公開表態。

共和黨籍眾議員金辛格（Adam Kinzinger）是少數敢於公開批評川普的共和黨人之一，他昨晚推文指責麥卡錫發出否認聲明。金辛格說：「我要問麥卡錫…你怎能問心無愧地覺得說謊無所謂？沒錯，其他人也說謊，但你曾聲稱要努力達到更崇高的目標。說真的凱文（麥卡錫名），這值得嗎？」

共和黨內最強硬的保守派也對麥卡錫不假辭色。他對於川普是否在國會暴動案負有罪責的問題上搖擺不定，起初說川普應為暴力負起若干責任，後來又前往川普在佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago），與川普拍了合照。

麥卡錫的政治前途非常仰賴川普，因為川普即使卸下總統職務一年多，在共和黨內仍舊呼風喚雨。

華郵引述兩名不具名消息人士的說法報導，麥卡錫昨晚與川普通話，川普很欣慰麥卡錫沒有堅持要他辭職，川普認為這是自己在黨內仍大權在握的徵象。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1110423