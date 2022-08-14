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「川普vs拜登」再演一場？莊園風波後別說不可能

2022/8/14 16:15
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國聯邦調查局幹員突襲搜查前總統川普位於佛州的莊園。川普痛批此舉是將司法系統武器化，以及「不希望我在2024年競選總統的激進左翼民主黨人的攻擊」。

如果你覺得這戲碼似曾相識，那是因為這齣戲你真的看過，而第2次看應該會更扣人心弦。各位，準備迎接「拜登對決川普2」吧！

法新社報導，這是川普敗給拜登近2年後，他涉嫌藏匿機密政府文件風波可能告訴我們的事。

如果川普先前被認為很可能宣布2024再戰，某種說法是因為聯邦調查局（FBI）搜索川普的佛州住宅，讓他得以塑造烈士形象，因此再次出馬幾成定局。

共和黨籍聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）告訴福斯電視台（Fox News）：「我之前認為他會參選，現在更堅定這個想法。」

若川普真的參選，照理拜登也一定會。雖然79歲的拜登是歷來年紀最大的總統，但他把踢走川普視為歷史志業。

倘若如此，好不容易熬過緊張、甚至有時如惡夢的2020大選後，美國民眾現在可能又得再陷入同樣境地。

這次和上次不同的是，現任總統將是屆時滿81歲的拜登，挑戰者則是78歲的川普。

川普時不時就說謊稱贏得2020年大選的是自己，加上當年1月6日教唆川粉攻擊國會山莊的證據現在逐漸浮出檯面，他和拜登再次對決，場面勢必將十分難看。

專研美國總統選舉的美利堅大學（American University）歷史系教授李赫特曼（Allan Lichtman）說：「如果你覺得2016和2020年選戰打得很難看，你還沒看到精彩的咧。」

對黑暗政治奉行者而言，聯調局突襲川普海湖俱樂部（Mar-a-Lago）別墅可說是改變局面的時刻，諷刺的是，雙方都可能因此得利。

對拜登而言，邏輯很明顯。

共和黨內最知名的人物命運懸於一線，不僅面臨聯調局調查，還牽扯上從顛覆選舉到詐欺、性侵相關的法律案件。

這讓共和黨人尷尬，卻讓拜登的民主黨人振奮，民主黨人越來越渴望能在11月期中選舉避免原本預期的全軍覆沒，甚至還可能意外獲勝。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1110814

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