美擬擴大對中管制 加州民主黨人憂美企陷死亡螺旋

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國加州民主黨人今天呼籲拜登政府，凍結據傳對中國技術出口實施新管制的計畫。他們認為，單方面管制會讓外國競爭對手漁翁得利，有損美國企業利益。

路透社報導，華府擔心北京可能利用晶片技術增強軍事力量，近年來針對向中國出口晶片和晶片製造設備實施一系列管制措施。分別擁有晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）和東京威力科創（Tokyo Electron）的荷蘭和日本，也管制設備出口至中國，但未跟進美國部分最嚴厲的措施。

路透社上月報導，美國商務部計劃制定新規，擴大美國阻止某些國家向中國晶片製造商出口半導體製造設備的權力，但日本和荷蘭將獲豁免。

聯邦參議員巴迪亞（Alex Padilla）和聯邦眾議員洛福格林（Zoe Lofgren）在8月13日的信函中表示，新一輪管制「可能讓長期存在的美國公司陷入死亡螺旋」，因為美國盟友並未對他們的公司實施類似的嚴厲中國出口管制。

巴迪亞和洛福格林致信商務部負責監督出口管制的艾斯特維茲（Alan Estevez）說：「我們請你們暫停額外的單方面出口管制，直到你們有充分理由，證明此類管制不會損害美國在先進半導體和半導體製造設備方面的競爭力。」

商務部表示，國會辦公室已與其聯繫，將透過適當管道回應。

這封信顯示，加州民主黨人對拜登半導體政策的抵制益發強烈。加州是美國領先的晶片製造設備公司科林研發（LAM）、應用材料（Applied Materials）和科磊（KLA）所在地。

民主黨籍加州州長紐松（Gavin Newsom）4月和巴迪亞敦促拜登政府，將取消建立和擴大半導體研發設施補貼計畫的決定推翻。這項計畫被認為可能使應用材料受益。

巴迪亞和洛福格林在信中強調，他們並非要求拜登取消對中管制，只是反對在盟友不跟進的情況下，實施「對國家安全利益不明」的規範。

他們寫道：「我們敦促你們，運用美國政府可用的一切影響力，讓我們的盟友與我們的出口管制保持一致。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130815