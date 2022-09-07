川普宅邸搜出機密文件 華郵：含某國核能力資料

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國聯邦調查局8月突襲搜查前總統川普位於佛州的別墅「海湖俱樂部」，取回大量標示機密的文件。「華盛頓郵報」今天報導，其中一份概述某外國勢力的軍事防禦情況與核能力。

華郵引述熟知內情的不具名消息人士說法報導，聯邦調查局（FBI）在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）發現一些高度機密文件，只有總統和內閣或接近內閣層級的官員才能授權其他政府官員檢視相關內容。

報導並未說明文件中提及的是哪個外國政府，也沒有提到這些高度敏感資料被存放在海湖俱樂部的哪裡，或受到何種安全保護。

華郵指出，這類文件必須在「有必要知悉」的基礎上獲得特殊許可才能檢視，而非只是一般的最高機密安全許可。

川普面臨的法律壓力愈來愈大。司法部表示，最高機密文件「可能遭到隱藏」，以阻撓聯邦調查局對川普可能不當處理機密資料的調查。

政府提出的法庭文件提到，聯調局探員8月8日搜查海湖俱樂部時，發現資料非常敏感，「即使是進行審查的聯調局反情報人員和司法部律師也需要額外許可才能獲准審查某些文件」。

川普今年1月返還15箱政府紀錄給美國國家檔案局（U.S.National Archives），聯調局檢視後發現184份有機密標示的文件。即使在川普歸還15箱資料給檔案局之後，司法部仍懷疑他手上還有更多機密文件。

8月的搜索是聯邦調查行動一部分，目的在釐清川普是否於2021年1月卸任時違法帶走白宮文件，以及他是否企圖妨礙政府調查此事。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110907