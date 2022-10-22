華郵：川普佛州別墅搜出機密文件 含伊朗中國敏感情報

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）「華盛頓郵報」今天援引知情人士的說法報導，美國聯邦調查局（FBI）今年8月在前總統川普位於佛羅里達州的家中搜查時，找到一些關於伊朗和中國的高度敏感情報。

綜合路透社和法新社報導，根據「華盛頓郵報」（The Washington Post），其中包括描述有關中國的情報工作秘密文件，還有至少一份描述伊朗的飛彈計畫，這些文件被認為是FBI所查扣資料中最敏感的一類。

華郵引述專家意見指出，這些文件中的資訊一旦公開，將帶來多重風險，例如危及那些協助美國情報工作的人員，以及連累情資蒐集工作。

川普於2021年1月卸任後，將100份左右的機密文件等政府紀錄帶回他在佛州的別墅「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago），美國司法部正在調查此舉是否違法。其中有部分文件被列為極機密（Top Secret），通常嚴實封存，只有少數人有權限閱讀。

司法部表示，這些文件被放在海湖俱樂部內數個地點，包括川普私人辦公室，幾乎沒有安全防護措施。

司法部也在調查川普或他的團隊是否在FBI派人搜查時妨礙司法偵查，同時警告可能還有更多機密文件丟失。

川普方面尚未回覆對華郵報導置評的請求。記者要求司法部證實這篇報導，也未獲回應。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1111022