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斥美政府不當追討機密文件 川普律師：啟人疑竇

2022/9/1 15:23
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國前總統川普的法律團隊今天指責政府「不正當地」在川普的佛羅里達州寓所追討機密文件，還說查扣這些文件的突襲行動在法律上啟人疑竇，毫無必要。

美國司法部昨天在一份呈交給法院的文件中表示，川普的寓所「很有可能藏匿」極機密文件，為的是阻撓聯邦調查局（FBI）的調查。川普的律師則主張，川普擁有敏感資訊應該不足為奇。

司法部在文件中披露，FBI探員6月前往川普在佛州的別墅「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago）時，川普的律師「明確禁止政府人員打開或查看」儲藏室內「任何箱子裡的東西」；此外，有證據顯示「政府檔案可能遭到藏匿、搬走…目的可能是為了阻撓政府調查」。

川普團隊提出的法庭文件則寫道：「啟動這項刑事調查的所謂理由，是聲稱在15箱總統紀錄中發現了敏感資訊。」

文件提到：「但鑑於總統紀錄的獨特性質，這項『發現』應是完全可以預料的。簡而言之，總統紀錄會包含敏感資訊的概念，根本就不該引起恐慌。」

川普的律師再度呼籲獨立檢查所有從海湖俱樂部查扣的資料，並形容FBI探員8月8日突襲這座莊園一事「前所未見、沒有必要，且在法律上站不住腳」。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110901

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