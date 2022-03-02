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制裁蒲亭入侵烏克蘭 歐盟封殺俄官媒禁令生效

2022/3/2 21:53
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（中央社布魯塞爾2日綜合外電報導）歐洲聯盟今天開始禁播俄國國家媒體「今日俄羅斯」（RT）和俄羅斯衛星通訊社（Sputnik），作為制裁俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）侵略烏克蘭行徑的一環。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）透過聲明表示：「今天，我們採取重要舉措，反制蒲亭操縱（資訊的）行動，並停止俄國政府控制的媒體在歐盟露出。」

歐盟當局2月27日宣布將禁止RT和Sputnik在區域內播送，今天生效。

社群網站推特（Twitter）表示，歐洲聯盟針對RT、Sputnik的制裁令生效之後，推特將會配合遵守。

臉書（Facebook）母公司Meta、Alphabet旗下的谷歌（Google）、影音平台YouTube以及TikTok均表示，將在歐洲封鎖RT和Sputnik的管道。Meta更說，會降低俄國官媒貼文在全球的能見度。

美國科技巨擘蘋果公司（Apple）也宣布，RT和Sputnik的新聞應用程式（App）無法在俄國以外地區下載。

西方國家指控這2家俄媒是蒲亭政權的喉舌，被當作開戰辯護平台。RT副總編輯貝爾金娜（Anna Belkina）則發表聲明稱，切斷RT傳播管道的科技公司，至今沒有提出RT報導假新聞的證據。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110302

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