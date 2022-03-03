助烏克蘭抗俄 亞馬遜允諾投入物流與網安技術

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（中央社舊金山2日綜合外電報導）亞馬遜公司執行長賈西今天在推特發文說，亞馬遜將運用物流能力，讓供應物資送到有需要的人手中，並運用網路安全專業技術，協助各國政府和企業支持遭俄羅斯侵略的烏克蘭。

路透社報導，俄羅斯2月24日宣布發動「特殊行動」入侵烏克蘭。賈西（Andy Jassy）說：「亞馬遜（Amazon.com Inc）與烏克蘭人站在一塊，將持續提供協助。」亞馬遜幾天前承諾，將捐出1000萬美元用於人道行動，現在成為最新一家動員內部資源援助烏克蘭的公司。

此外，這家美國電子商務巨擘今天證實，打算關閉實體書店與快閃店，以專注經營採用最新自動結帳技術的全食超市（Whole Foods）連鎖通路及零售店。

亞馬遜表示，關閉實體店面是經營策略轉變的一環，接下來將聚焦於發展亞馬遜生鮮雜貨（Amazon Fresh）、全食超市公司、Amazon Go與Amazon Style商店，以及旗下「拿了就走」（Just Walk Out）技術，讓顧客不用走到收銀櫃台就能結帳。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1110303