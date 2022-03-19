俄軍火箭轟基輔住宅 烏克蘭知名女演員身亡
2022/3/19 10:18（3/19 10:31 更新）
烏克蘭知名女演員歐莎娜．史維茲罹難，享壽67歲。（圖取自facebook.com/molodyytheatre）
（中央社基輔18日綜合外電報導）俄羅斯軍隊進逼烏克蘭首都基輔，一棟住宅大樓遭火箭轟炸，烏克蘭知名女演員歐莎娜．史維茲（Oksana Shvets）不幸罹難，享壽67歲。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐莎娜．史維茲所屬的「基輔青年劇團」（The Young Theater）昨天宣布這項死訊，稱她的死是「無法平復的悲傷」。
劇團在臉書發文表示：「火箭攻擊基輔一棟住宅大樓，造成烏克蘭榮譽藝術家歐莎娜．史維茲喪生。這位才華橫溢的女演員留給後人美好回憶！侵略我們土地的敵人罪不可赦！」
英語媒體「基輔郵報」（Kyiv Post）也報導了歐莎娜．史維茲的死訊，稱她命喪戰亂中的基輔。
美國娛樂週刊「綜藝」（Variety）提到，歐莎娜．史維茲曾獲表彰為烏克蘭最高藝術榮譽之一的「烏克蘭功勳藝術家」（Merited Artist of Ukraine）。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1110319
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