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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭41/300

對與俄和談抱持正面態度 澤倫斯基稱防禦不會鬆懈

2022/3/30 09:23（3/30 10:15 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）
烏克蘭總統澤倫斯基。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）
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（中央社基輔29日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，與俄羅斯和平談判所象徵的意義可說是正面的，但這樣的信號並未蓋過俄國砲擊的聲響。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）也在一段深夜談話中，對俄羅斯承諾大幅減少部分地區的軍事活動表示存疑，並稱烏克蘭在防禦上的努力不會鬆懈。

俄羅斯和烏克蘭在土耳其伊斯坦堡舉行和談，澤倫斯基表示，烏克蘭沒有理由相信一些俄羅斯代表所說的話。

澤倫斯基說：「我們可說從和談中獲得的信號是正面的，但那並未將俄羅斯砲轟的爆炸聲淹沒。」他稱，烏克蘭只可以相信和談的具體成果。

今天稍早，俄羅斯承諾減少在烏克蘭首都及北部地區周遭的軍事行動。

澤倫斯基表示，儘管有這樣的承諾，「情況卻沒有變得比較容易…俄羅斯軍隊仍很可能繼續攻擊我們的國家。」他補充道：「因此，我們不會減少我們在防禦上的努力。」

澤倫斯基重申，任何的和平協議想要成功，俄羅斯部隊都必須離開，我們不會對烏克蘭主權和領土完整讓步。

他也要求對俄羅斯採取更嚴厲的制裁，並排除在戰爭結束和正義得以恢復前，取消目前懲罰性措施的想法。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110330

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