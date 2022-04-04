英媒指中國開戰前網攻烏克蘭 中方：一派胡言

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（中央社記者張淑伶北京4日電）英國泰晤士報1日報導，指俄羅斯入侵烏克蘭之前不久，中國曾對烏克蘭的軍事及核子設施目標發動網路攻擊。中國駐英國大使館發言人今天說，相關報導「純屬一派胡言」。

中國駐英大使館網站今天發布使館發言人的「答記者問」，內容指出，近日泰晤士報（The Times）刊登報導，稱烏克蘭情報部門指責中國曾在俄羅斯採取軍事行動前夕，對烏克蘭實施大規模網路攻擊。

中國駐英使館發言人表示，他注意到「烏克蘭相關方面表示其未曾進行過調查或提供過任何結論」，這證明泰晤士報上述報導「純屬一派胡言，不足為信」。

他還聲稱，泰晤士報一段時間以來的涉中國報導「存在大量失實、刻意歪曲甚至造謠抹黑情況」，強烈譴責該報的做法。

按泰晤士報取得的情報備忘錄，烏克蘭安全局（SBU）指稱，中國顯然提前得到俄軍將入侵的通知，因為駭客攻擊在北京冬季奧運會結束前就已開始，並於2月23日，即俄羅斯入侵烏國前一天達到顛峰。

而據衛報（The Guardian）報導，包括烏克蘭國防部在內的600多個網站，遭到由中國政府協調的數千次駭客攻擊。SBU指出，烏國邊防部隊和國家銀行也在被攻擊之列，且駭客意圖竊取資料並嘗試破壞或關閉國防和民用基礎設施。

英國政府發言人說：「國家網路安全中心（National Cyber Security Centre）正與我們的國際合作夥伴一起，調查這些指控」。（編輯：邱國強）1110404